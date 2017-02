Atriz Helena Costa publica imagens em lingerie no Instagram

Sara Oliveira Hoje às 12:44 Facebook

Foi na série juvenil da TVI "Morangos com açúcar" que saltou para a ribalta no papel de Mónica mas, aos 34 anos, é pela elegância que a atriz natural de Santo Tirso mais se destaca.

Afastada da televisão desde a participação na novela "Santa Bárbara", também na estação de Queluz de Baixo, é no blogue que Helena Costa vai mostrando outras facetas também como manequim, até para promover as peças de roupa desportiva que desenha para a marca Morena Jambo.

Foi no Instagram, porém, que surpreendeu ao publicar imagens em lingerie que confirmam a sua excelente forma física. "Mulher fatal" ou "Sonho de mulher" são alguns elogios que se podem ler nos comentários, escritos por homens e também mulheres que a seguem.

Depois do romance intenso com o dentista Luís Matos Cunha, - com quem até viajou pela Europa de mota, no último verão -, a beldade está de novo solteira. "Não tem de ser um momento de sofrimento e solidão", escreveu na blogosfera. Aliás, "deve ser um momento bem explorado e comemorado", acrescentou Helena Costa, sugerindo mesmo uma espécie de guia a quem a acompanha no blogue e também não tem marido ou namorado.