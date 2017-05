Ronaldo tem 100 milhões no Instagram e agradece também aos que o odeiam

Hoje às 16:21, atualizado às 16:26 Facebook

Cristiano Ronaldo ultrapassou os 100 milhões de seguidores na rede social Instagram. Para festejar, o craque português gravou um vídeo em direto para agradecer aos fãs e a todos os que o odeiam.

"Obrigado a todos os portugueses pelo apoio que me têm dado até agora. Compartilho com vocês este momento feliz de chegar aos 100 milhões no Instagram", dizia Cristiano Ronaldo enquanto fazia uma visita guiada pela casa.

Entretanto, o capitão de Portugal aproveitou também para deixar uma mensagem para aqueles que não gostam dele (os "haters"). "Continuem a detestar-me porque, sem vocês, não seria o que sou hoje. Continuem. Mas o mais importante são os meus fãs. Estão sempre do meu lado. Por isso é que tenho sempre uma mente forte", terminou CR7.

Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro futebolista a atingir a marca dos 100 milhões de seguidores na rede social Instagram.

