Cristiano Ronaldo festejou o 32.º aniversário com a namorada, Georgina Rodriguez, num hotel em Vila Nova de Gaia.

Ao final da tarde de segunda-feira, o futebolista português estava no aeroporto Francisco Sá Carneiro para voltar a Madrid.

Após ter soprado as velas do 32.º aniversário com a família na capital espanhola, Ronaldo viajou para Portugal. Nesta escapadela, esteve também com o filho e a mãe.

Anteontem, partilhou uma foto tirada no avião particular.