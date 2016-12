Cristiano Ronaldo tem nova "bomba" na garagem

JN Hoje às 14:06, atualizado às 14:24 Facebook

Cristiano Ronaldo apresentou, esta quarta-feira, nas redes sociais, o seu novo carro, um Mercedes GLE Coupé AMG 63 S, que pode custar até 200 mil euros.

O anúncio foi feito na sua página oficial no Facebook e rapidamente cativou os seguidores do melhor jogador do mundo. Em poucos minutos, a publicação gerou milhares de partilhas e comentários.

Cristiano Ronaldo é um amante confesso de automóveis, tendo na sua garagem uma frota verdadeiramente luxuosa.

Há poucos meses, o futebolista português comprou um Bugatti Veyron, que pode custar mais de um milhão de euros.