Divulgadas fotos inéditas de Diana com os filhos Harry e William

Os príncipes William e Harry, de Inglaterra, divulgaram este domingo fotos inéditas de momentos da infância com a mãe, Diana.

As imagens saíram do álbum fotográfico privado da princesa e foram divulgadas para coincidir com a exibição na ITV de um documentário sobre a vida da famíla: "Diana: A nossa mãe: A sua vida e legado".

Os dois irmãos participam no documentário que assinala os 20 anos passados sobre a trágica morte da "Princesa do Povo", num acidente de carro em Paris, em 1997.

Numa das imagens, surge Diana grávida de Harry e com William ao colo. Na segunda imagem, Diana está abraçada a Harry durante umas férias. Na terceira imagem, os dois irmãos surgem sentado num banco de jardim.