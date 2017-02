Isabel dos Santos queixa-se da espera no aeroporto de Lisboa

Hoje às 18:28, atualizado às 18:29 Facebook

A empresária Isabel dos Santos, filha do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, publicou no Instagram algumas imagens de uma viagem a Portugal com uma reclamação sobre o tempo de espera dentro de um autocarro no aeroporto de Lisboa.

As várias imagens da viagem de Portugal foram dividas em duas publicações no Instagram. Na primeira, Isabel dos Santos mostra o bilhete de avião da companhia aérea angolana TAAG e duas imagens de dentro do avião. Na legenda, uma frase de apoio à empresa do seu país: "A nossa Taag a voar mais alto... #flytaag".

A segunda imagem, composta por quatro fotografias dentro de um autocarro, são uma reclamação sobre o tempo de espera à chegada a Portugal." #morningface ... A cara que se fica as 6.30 da manhã aeroporto de Lisboa - 30 minutos fechados dentro do autocarro cheio esperando... esperando...".

Ambas as publicações estão recheadas de comentários de apoio e até de elogio à empresária.