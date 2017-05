Juiz determina seis herdeiros para a fortuna de Prince

JN Hoje às 15:38 Facebook

Prince morreu a 21 de abril de 2016, no Minesota, Estados Unidos, sem deixar testamento. Património do cantor está avaliado em 300 milhões de dólares (269 milhões de euros).

Kevin Eide, juiz do condado de Carver, no Minesota, determinou que tanto a irmã de Prince, Tyka Nelson, como os seus cinco meios-irmãos são os herdeiros do património do cantor.

Segundo informa este sábado o jornal local "Minneapolis Star Tribune", o juiz determinou oficialmente que Tyka, Omarr Baker, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Norrine Nelson e John R. Nelson devem dividir em partes iguais um património estimado em 300 milhões de dólares (269 milhões de euros).

Na decisão recorda-se que outras pessoas solicitaram o seu direito a parte da herança de Prince mas esses requerimentos foram indeferidos. O juiz só os voltará a considerar se o tribunal de recurso assim decidir. Até uma decisão judicial final, não haverá distribuição dos bens do cantor.

O processo para determinar os legítimos herdeiros de Prince chegou aos tribunais pelo facto de o cantor não ter deixado testamento e não ter descendência reconhecida.

Do total de 29 pessoas que alegaram ter direito à fortuna, cinco garantiam ser filhos biológicos de Prince.

O músico norte-americano Prince, 57 anos, foi encontrado sem vida a 21 de abril de 2016, em casa, em Paisley Park, Minneapolis, nos Estados Unidos, em consequência de uma "overdose" de analgésicos opióides.