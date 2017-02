Justiça do Malaui autoriza Madonna a adotar gémeas

Hoje às 14:27, atualizado às 14:35 Facebook

A cantora norte-americana Madonna foi autorizada pela justiça do Malaui a adotar duas gémeas no país, onde já adotou um rapaz em 2006 e uma rapariga em 2009, informou fonte judicial.

Mlenga Mvula, porta-voz do tribunal de Lilongwe, confirmou à agência France Presse que Madonna "obteve o direito de adotar duas crianças", adiantando que as gémeas vêm do mesmo orfanato que o rapaz adotado em 2006, na cidade de Mchinji (centro-oeste).

Madonna criou há 11 anos uma fundação no Malaui, "Raising Malawi", que ajuda os órfãos do país.