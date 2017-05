Madonna visita Mosteiro dos Jerónimos com as filhas

Hoje às 20:36, atualizado às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora norte-americana Madonna continua a publicar fotos nas redes sociais em Portugal, desta vez esteve no Mosteiro dos Jerónimos com as filhas.

Desde a semana passada que a "rainha da pop" publica fotos em território português na rede social Instagram.

Depois do Oceanário de Lisboa, Madonna publicou várias fotos com as filhas, Esther e Stella, nos Mosteiros dos Jerónimos, Belém, esta sexta-feira.

Recorde-se que o filho da cantora está a treinar no centro de estágios do Benfica, no Seixal, desde a passada segunda-feira