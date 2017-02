Maria Cerqueira Gomes está grávida

Hoje às 19:28 Facebook

Apresentadora confirmou, em direto no Porto Canal, que espera o primeiro filho da relação com atual namorado

Voltar a ser mãe era um desejo confesso, desde o verão passado, por Maria Cerqueira Gomes e que está perto de se concretizar.A apresentadora do Porto Canal anunciou, esta quarta-feira ao final da tarde, no programa "Olá Maria" que está grávida de 12 semanas.

O bebé deverá nascer no final do verão e será o primeiro filho em comum com António Miguel Cardoso, de 40 anos, que já é pai de duas raparigas e um rapaz, frutos do primeiro casamento. Maria, de 33 anos, também é mãe de Maria Francisca, nascida da relação com o piloto de automóveis Gonçalo Gomes. Apesar da maternidade não ser novidade, reconhece não ter "ideia nenhuma do outro parto e é como se fosse uma primeira viagem".

Depois de partilhar com o mundo o estado de graça, Maria Cerqueira Gomes estendeu a novidade ao Instagram onde publicou uma imagem com as sapatilhas dos pais e dos irmãos e uns sapatinhos para o elemento que está a caminho. "Estamos à tua espera", escreveu na legenda, seguindo-se muitas felicitações nos comentários, inclusive de colegas de trabalho.