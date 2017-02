Namorada de CR7 na primeira fila da moda em Madrid

Sara Oliveira Hoje às 12:35, atualizado às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Georgina Rodríguez assistiu, na manhã desta sexta-feira, ao desfile de Juan Vidal na Semana de Moda de Madrid.

Na IFEMA, a namorada e Cristiano Ronaldo sentou-se na primeira fila para apreciar as criações daquele que já é o seu estilista de eleição. "Parabéns", escreveu a jovem espanhola na legenda da fotografia que partilhou no Instagram na qual surge com o criador, também apreciado pela rainha Letizia.

Bastante sorridente, Gina, de 23 anos, mostrou-se preparada para enfrentar todos os olhares.

A bailarina já tinha eleito um vestido de Vidal para a primeira aparição pública ao lado de Ronaldo, na cerimónia de entrega da Bola de Ouro da FIFA, o mês passado, em Zurique, não fugindo agora do mesmo estilo. Desta vez, em vez dos "stilettos", Georgina combinou o coordenado com uns botins altos que lhe emprestaram mais jovialidade à imagem final.