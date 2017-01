Oceana Basílio partilha foto de banho de espuma

Hoje às 19:58 Facebook

A atriz Oceana Basílio partilhou três fotos que fazem um resumo do fim de semana. Do banho de espuma ao acordar "no Algarve".

No sábado, Oceana Basílio publicou uma foto na banheira, rodeada de espuma, com a legenda "Saturday Night" (sábado à noite).

Mais tarde, voltou ao Instagram para mostrar que viajou segura, com as amigas, após um jantar. Para agrado dos fãs, completou o roteiro do fim de semana com uma foto em biquíni, com a hashtag Algarve.

"Acordei a pensar que estava aqui. Quero o verão", legendou a atriz, de 37 anos, que é natural de Tavira, no Algarve.