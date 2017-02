Pinto da Costa no Algarve com a namorada

Hoje às 14:55, atualizado às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa esteve a apoiar a equipa de ciclismo W52-FC Porto, no Algarve, na companhia da namorada, Sílvia Costa.

A nova companheira do presidente do F.C. Porto, de 43 anos, assistiu a uma etapa da prova de ciclismo da Volta ao Algarve, que conta com a participação da equipa azul e branca.

Já este domingo, Pinto da Costa, referiu, em Loulé, que o F.C. Porto tem muita tradição no ciclismo e o presente "está à altura desse passado". O F.C. Porto regressou ao pelotão velocipédico em 2016, do qual fez parte entre 1945 e 1984, através de uma parceria com a W52, tendo, no ano de estreia conquistado a Volta a Portugal, por Rui Vinhas, naquele que foi o 14.º triunfo individual dos "dragões".

Em dezembro, o presidente do F. C. Porto pôs fim ao casamento com Fernanda Miranda.