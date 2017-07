Príncipe George tem nova foto oficial para celebrar aniversário

Ontem às 22:24 Facebook

O Palácio de Kensington divulgou, esta sexta-feira, o novo retrato oficial do príncipe George, que completa, este sábado, quatro anos.

A fotografia foi tirada no palácio, em junho, pelo fotógrafo real da Getty Images, Chris Jackson.

"O Duque e a Duquesa partilham com satisfação esta adorável fotografia, no momento em que celebram o quarto aniversário do Príncipe George, e gostariam de agradecer a todos pelas simpáticas mensagens que receberam", pode ler-se na mensagem divulgada no Twitter.

O aniversário do príncipe vai ser celebrado em Inglaterra, depois de o casal real e os dois filhos terem realizado uma visita oficial de cinco dias à Alemanha e Polónia.