Roubam dois milhões de dólares em joias a Alanis Morissette

A casa da cantora Alanis Morissette, localizada no bairro de Brentwood, em Los Angeles (EUA), foi assaltada e os ladrões roubaram dois milhões de dólares em joias.

A cantora de rock canadiana não estava em casa durante o assalto que ocorreu quinta-feira, refere o site "TMZ", especializado em informação sobre celebridades.

Um porta-voz do Departamento da Polícia de Los Angeles não confirmou o nome da cantora, mas confirmou o assalto e o roubo de joias e outros bens avaliados em dois milhões de dólares (cerca de 1,8 milhões de euros).

O roubo ocorre quase duas semanas depois de o antigo agente da cantora ter admitido a apropriação indevida de quase cinco milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros) da sua cliente, entre maio de 2010 e janeiro de 2014.

A cantora, cuja fortuna foi recentemente avaliada em 45 milhões de dólares (cerca de 42 milhões de euros) ganhou notoriedade em todo o mundo as músicas "You Ougtha Know", "Hand in My Pocket" e "You Learn", em meados dos anos 90.

Alanis Morissette esteve em 2008 no Rock In Rio Lisboa.