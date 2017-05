Sara Carbonero visitou crianças com cancro

JN Hoje às 19:08, atualizado às 19:16 Facebook

Sara Carbonero, jornalista e mulher do guarda-redes do F.C. Porto Iker Casillas, visitou, esta quinta-feira, as crianças com cancro internadas no Hospital de São João, no Porto.

A jornalista espanhola levou às crianças internadas "a sua energia, carinho e solidariedade na qualidade de embaixadora da Fundação Juegaterapia, de Espanha", informa o hospital portuense em comunicado.

Sara levou ainda 40 bonecas Baby Pelones, que "são inspiradas nas crianças, sem cabelo e com um lenço na cabeça".

Em troca, a mulher de Iker Casillas recebeu sorrisos e desenhos. "As crianças mostraram-lhe o hospital e o piso da oncologia onde recebem os seus tratamentos de quimioterapia. A jornalista também visitou várias crianças que não puderam juntar-se ao grupo", explica do Hospital de São João.

As Baby Pelones foram criadas há dois anos pela Fundação Juegaterapia em homenagem às crianças com cancro - não têm cabelo e usam um lenços na cabeça, concebidos por artistas de renome, como Alejandro Sanz, Shakira, Ricky Martín e Elsa Pataky.

Em Espanha já foram vendidas mais de 500 mil bonecas. Também já chegaram a crianças na Colômbia, Argentina e México, pela mão do cantor Alejandro Sanz.

A partir desta quinta-feira, estas bonecas estão à venda em Portugal nas lojas El Corte Ingles, Toys'R Us e Amazon.

O lucro das vendas (11,95 euros/cada) reverte na totalidade para a investigação contra o cancro e projetos da Fundação.

Outro projeto da Fundação espanhola é "fazer quimio a jogar, o tempo passa a voar", no qual ajuda crianças com cancro a passarem os tempos de tratamento a brincar e mais distraídas da doença através dos videojogos. Para isso, recolhe consolas de jogos que as pessoas já não usam e distribui pelas salas de oncologia pediátrica dos hospitais.