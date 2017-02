Sara Carbonero vive episódio caricato em Londres

Sara Oliveira Hoje às 10:56, atualizado às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Por algumas horas, a mulher de Iker Casillas, o guarda-redes do F. C. Porto, deixou a rotina familiar na Invicta para assistir em Londres ao desfile da Burberry.

Na primeira fila, Sara Carbonero viu o seu visual repetido por uma famosa bloguer de moda. "Coincidir num evento com o mesmo look de alguém é obra, a não ser que seja Man Repeller", escreveu a jornalista espanhola na legenda da imagem em que está sentada ao lado de Leandra Medine, a quem todos tratam pelo nome do site onde escreve, com notas de elevado humor, sobre tendências.

Apesar do contratempo, em plena Semana de Moda londrina, na segunda-feira, Sara Carbonero não se incomodou com a coincidência, assumindo-se mesmo fã da norte- americana, além de ter mostrado estar a par do que se usa na atualidade.

O coordenado surge combinado na loja on-line da Burberry, com preços que não são para todas as bolsas: o casaco comprido em seda estampada custa 1695 euros, enquanto a camisa estilo pijama também em seda fica por 725 euros; as calças valem 775 euros e o cinto com tachas 525 euros. A carteira usada por Sara ascende aos 2585 euros. Contas feitas, seriam precisos mais de 6 mil euros para copiar-lhe o estilo.

No mesmo dia em que um jornal espanhola alegava que tinha recusado um novo desafio profissional - sem especificar qual -, a mulher de Casillas cruzou-se ainda com outras famosas, entre elas a atriz Penélope Cruz e a "top model" Naomi Campbell que também assistiram à passagem.