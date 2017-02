Fã ganhou encontro com tenista profissional numa aposta

Hoje às 15:57, atualizado às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A tenista canadiana Eugenie Bouchard perdeu uma aposta com um fã no Twitter e manteve a sua promessa, dando-lhe a oportunidade de ter um encontro com ela. No final, admitiu que ia haver um segundo.

O encontro entre Eugenie e John começou a formar-se durante a final da liga de futebol americano, a 6 de fevereiro, entre os Falcons, de Atlanta, e os New England Patriots, de Boston.

Ao intervalo, com os Falcons a vencer com larga vantagem, a tenista/modelo recorreu ao Twitter para dizer que sabia que "a equipa de Atlanta ia vencer".

Mas John Goehrke, um fã dos Patriots, deixou-lhe um desafio: "se os Patriots ganharem, saímos juntos?", ao que Eugenie respondeu que sim, provavelmente julgando que a reviravolta no resultado seria impossível.

Na segunda parte, a equipa de Boston acabou mesmo por dar a volta ao resultado, acabando por vencer no prolongamento. Mantendo-se fiel ao compromisso, a promessa foi cumprida esta quinta-feira, durante um jogo da NBA, em Nova Iorque.

Nas redes sociais, Eugenie Bouchard, que posou para a Sports Illustrated em biquíni, partilhou vários momentos do encontro com John e, no final, o casal acabou por responder a algumas perguntas dos jornalistas, abrindo portas a um segundo encontro.