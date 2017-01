Vera Kolodzig e Diogo Amaral estão separados

Sara Oliveira Hoje às 00:45, atualizado às 11:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi através do Facebook que Vera Kolodzig anunciou o fim do casamento com Diogo Amaral. O casal de atores tem um filho, Mateus, de dois anos.

"Eu e o Diogo queremos partilhar convosco, que nos seguem e sempre nos respeitaram, que decidimos separar-nos", começou por escrever Vera na rede social, acrescentando que "os bons momentos farão sempre parte" das respetivas vidas.

"Pedimos que respeitem a nossa decisão nesta fase delicada para nós e para o Mateus. Somos e seremos sempre amigos e o Diogo será sempre uma pessoa muito especial para mim, por todas as razões e acima de tudo por ser o pai do meu filho", terminou a atriz que, em breve, poderemos ver como a jornalista Ana Almeida na série "Elisa" da TVI.

Vera e Diogo casaram-se em Las Vegas, a 11 de agosto de 2015, durante as férias que passaram no Estados Unidos, na companhia do único filho Mateus. E é uma fotografia dos três, tirada durante essa viagem, que ilustra o anúncio da separação.