Ação e intriga sob a égide do Vaticano

Manipulação genética e caça aos nazis em série de aventuras. Os cinco volumes da coleção já foram editados em português pela Gradiva

Durante anos, também pelas vicissitudes de um mercado pequeno, os leitores portugueses de BD temiam apostar em novas séries, pois estas ficavam muitas vezes a meio. Nos anos recentes, este paradigma mudou e são muitas as coleções em publicação regular ou já terminadas. "O Guardião - Agente Secreto do Vaticano" é o exemplo mais recente, com os seus cinco volumes já editados em português pela Gradiva.

Banda desenhada clássica de aventuras, apresenta alguns matizes singulares, o primeiro dos quais o facto de o protagonista integrar um grupo de elite de homens de ação, criado no interior do Vaticano e conhecido de poucos. A proteção dos segredos da Cúria romana e a intervenção em qualquer lugar do mundo sempre que a situação o exige, são a sua tarefa.

Esta temática relativamente alargada, permite não só explorar a questão das intrigas e dos segredos esconsos no seio da organização católica, mas também abordar questões atuais, como a globalização, as alterações climáticas, as organizações financeiras que dominam realmente as sociedades e o crescimento de novas ideologias.

Num argumento sólido e credível no âmbito considerado, Yves Sente consegue igualmente introduzir a manipulação genética levada a cabo pelos nazis e a perseguição aos últimos sobreviventes do III Reich, aproveitando-as para fazer uma ligação ao passado do protagonista, revisitado em diversos saltos temporais que lhe conferem espessura.

Tudo isto é exposto por François Boucq, um dos maiores desenhadores da sua geração, que aqui tem o cuidado de expurgar o seu traço realista dos exageros caricaturais já vistos noutras séries em que se adequam melhor, mas sem perder uma das suas principais qualidades: a expressividade dos rostos e dos corpos dos intervenientes.

Conseguindo um assinalável equilíbrio entre cenários interiores e exteriores - estes um pouco por todo o globo - grandes planos e vistas de conjunto, momentos mais íntimos ou dramáticos e espetaculares cenas de ação, faz com que as quase três centenas de pranchas de "O Guardião" desfilem perante os nossos olhos em bom ritmo, pautado por diferentes momentos chave e por algumas surpresas que deixam o leitor em suspenso até ao final.

O Guardião #5

A incubadora de Satanás

Sente e Boucq

Gradiva

72 p., 16,50€