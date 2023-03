Ana Jotta vence Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso

JN Hoje às 11:31 Facebook

Ana Jotta é a artista distinguida na 13ª edição do Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, um dos mais importantes galardões de artes plásticas atribuídos em Portugal. A entrega do prémio vai ter lugar em Amarante no dia 21 de outubro.

Presidido por Raquel Henriques da Silva (historiadora de Arte e professora catedrática jubilada), e composto por Laura Castro (doutorada em Arte e Design), Lígia Afonso (Investigadora do Instituto de História da Arte, doutorada em História da Arte), Samuel Silva (artista Plástico e professor), e Rosário Correia Machado (diretora do Departamento da Cultura da Câmara de Amarante), o júri resolveu atribuir o prémio por unanimidade a Ana Jotta "pelo caráter radicalmente inventivo e profundamente singular do conjunto da sua obra no contexto da produção artística contemporânea. Autónomo, libertário, incoerente, avesso, inesperado, pessoal, em permanente rutura com os lugares-comuns e consigo mesmo, o trabalho de Ana é sempre tão jovem quanto os jovens artistas cuja obra inspira."

Natural de Lisboa, Ana Jotta estudou na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e na École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, em Bruxelas. Iniciou o percurso artístico como atriz e cenógrafa (1976-79) com "Produções Teatrais" (Teatro Universitário, Lisboa), mas a sua atividade acabou por se centrar nas artes visuais, sobretudo desde meados dos anos 80, tendo participado em exposições em Madrid, Bruxelas, Joanesburgo, Barcelona, entre outras cidades. Em 2005, fez uma retrospetiva no Museu de Serralves, destacando-se ainda as mostras individuais "A Conclusão da Precedente", na Culturgest, em 2015, e "Bónus", em 2017, numa extensão temporária do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa. Em 2013 venceu o Grande Prémio Fundação EDP Arte e em 2014 foi distinguida com o Prémio Associação Internacional de Críticos de Arte, na área das artes visuais. Em fevereiro passado, o Museu Rainha Sofia comprou, na ARCOmadrid, duas obras da série "September Song" da artista portuguesa.

Recorde-se que o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso já foi entregue a Fernando Lanhas (1997), Fernando Azevedo (1999), Costa Pinheiro (2001), Júlio Pomar (2003), Nikias Skapinakis (2005), Ângelo de Sousa (2007), João Vieira (2009), António Sena (2011), Paula Rego (2013), Alberto Carneiro (2015), Jorge Pinheiro (2017) e Eduardo Batarda (2019).

Além do Grande Prémio, serão atribuídos o Prémio Amadeo de Souza-Cardoso e o Prémio de Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca-Museu. As inscrições realizam-se entre 3 de abril e 31 de maio.

O regulamento pode ser consultado on-line, no site do MMASC. Para esta edição destacam-se as seguintes alterações: os artistas selecionados recebem 400 euros e têm prioridade nas candidaturas à Residência Artística em Amarante, por um período de um a três meses em 2024; além dos 12.500 euros previstos para o artista premiado com o Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, este será convidado a realizar uma exposição temporária individual, com catálogo próprio, no MMASC; além dos 7.500 euros previstos para o artista premiado com o Prémio do Grupo dos Amigos da Biblioteca-Museu, este poderá realizar uma residência artística em Amarante, no ano seguinte, de acordo com o regulamento da Casa da Torre (Residência Artística de Amarante).