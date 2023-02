Aprender a amizade e combater a discriminação em palco

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Companhia do Noroeste - Centro Dramático de Viana estreia este sábado o espetáculo para as famílias, "Lápis cor de carne". A encenação é da refugiada ucraniana Natasha Syvanenko.

Cláudia, Sara, Sérgio e Hugo interagem e até andam de bicicleta num palco de fantasia, com nuvens, onde dormem e, por vezes, se escondem. Há uma árvore, candeeiros e um banco de jardim - que estão invertidos no teto. Dos quatro amigos, há um, Sara, que tem uma cor de pele diferente (negra), mas "por dentro são todos iguais".

A mensagem marca o espetáculo "Lápis cor de carne", a nova criação do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, que estreia este sábado (17 horas), no Teatro Municipal Sá de Miranda, para o público em geral.

PUB

Com texto original de Cláudia Lucas Chéu e encenação da refugiada ucraniana Natasha Syvanenko, a peça é dirigida às famílias e, de forma jovial, vai espalhando mensagens sobre discriminação, violência, amizade, superação e descoberta do outro.

Diferentes tipos de discriminação

"As bases desta história são os diferentes tipos de discriminação. E é sobre como nós enquanto crianças, conseguimos construir um mundo novo, sem nos basearmos nos padrões dos nossos pais", afirma Natasha Syvanenko de 27 anos, natural de Kiev, encenadora há seis, e que se mostra entusiasmada com a ideia de que as crianças assistam ao espetáculo acompanhadas pelos pais e educadores. "Acho que eles se vão identificar com algumas cenas", refere.

A criadora foi convidada pelo diretor artístico do Teatro do Noroeste, Ricardo Simões, para encenar "Lápis cor de carne", dada a sua experiência com performances para a ONU, sobre os direitos das mulheres, e com crianças na Ucrânia.

A peça conta com os atores Alexandre Calçada, Alexandre Martins e as atrizes Marta Bonito e Ulé Baldé na pele de Cláudia, Sara, Sérgio e Hugo, banda sonora de Noiserv e coreografia de Wallace Wong. Os figurinos são de Cláudia Figueiredo, e a cenografia e iluminação de Bruno Ferreira.

Na pré-estreia para as escolas, nos últimos dias, a reação entusiasmada do público infantojuvenil deixou Natasha maravilhada. Principalmente, pelo facto de criticarem os comportamentos de discriminação e violência, por parte da personagem do Sérgio, apesar de ele "ser fixe e engraçado".

Reações "maravilhosas" das crianças

"Não estava à espera de tantas reações. Foi maravilhoso. Os atores ficaram surpreendidos com o quanto as crianças tentam corrigir a dramaturgia. Surpreende-me o quanto esta nova geração já é diferente das dos pais", comenta.

O espetáculo que pugna por "um futuro próximo mais justo, livre e inclusivo", foi criado a partir do texto autobiográfico de Cláudia, escrito a convite do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, numa coprodução com a companhia Teatro Nacional 21 e o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões. Inspira-se nas memórias de infância, com referências ao conto "Meninos de todas as cores", de Luísa Ducla Soares.

Vai estar em cena até 10 de março no Teatro Municipal Sá de Miranda, com sessões destinadas à comunidade escolar de Viana do Castelo, de quarta a sexta-feira. E aos sábados, a 18 e 25 de fevereiro, 4 e 11 de março, para o público geral, às 17 horas.

Também estão previstas apresentações posteriores em Lisboa.