"Cats", o musical mais bem sucedido de sempre chega ao Porto

É já a partir desta quarta-feira que o público do Porto vai poder assistir, na Super Bock Arena, ao musical "Cats", uma produção de Andrew Lloyd Webber que nas últimas décadas tem percorrido os palcos de todo o mundo.

Viu a luz do dia a 11 de maio de 1981 e logo encontrou um retumbante sucesso no New London Theatre. Esteve em cena na casa de espetáculos londrina durante 21 anos, mas a sua fama espraiou-se por outros locais.

Chegado à Broadway, o musical de Andrew Lloyd Webber repetiu o êxito, iniciando um périplo pelo globo que dura desde então.

Agora "Cats" está de regresso a Portugal. A estreia na Super Bock Arena acontece nesta quarta-feira, às 21 horas, mas as representações não se vão ficar por esse dia. Até domingo, estão previstos mais seis espetáculos em diferentes horários - às 21 horas, mas também às 11 e às 16 -, com preços que variam entre os 30 e os 60 euros.

Se o naipe de bailarinos e responsáveis técnicos vai mudando naturalmente com os anos, de acordo com os locais onde é exibido, a base, essa, ainda é a a mesma: "Old possum"s book of practical cats", a imortal obra de T. S. Eliot que acompanha a vida de um grupo de gatos, dissecando com humor e elegância os seus amores, problemas e aventuras.

