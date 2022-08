Colplay andam a tocar ao vivo o célebre tema de Kate Bush

JN Hoje às 22:27 Facebook

Banda britânica atua em 2023 em Coimbra. Os bilhetes são postos à venda esta quinta-feira

A música de 1985 "Running up that hill", de Kate Bush, tornou-se uma das canções mais ouvidas nos últimos meses devido à sua inclusão na banda sonora da série de ficção científica "Stranger things" (Netflix) - na qual salvava, literalmente, a vida de uma das protagonistas. Tirando partido desse efeito mediático - ou, simplesmente, porque gostam da canção -, os Coldplay estão a incluir "Running up that hill" no alinhamento dos seus concertos e é provável que também a toquem para os fãs portugueses.

A banda pop de Chris Martin vai atuar no Estádio Cidade de Coimbra, no dia 17 de maio de 2023. Mas poderá dar mais concertos no nosso país - eventualmente mais três.

Quem o revelou foi o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga. "O que ficou combinado com a produtora [Everything Is New] é que os Coldplay dariam um mínimo de um concerto e um máximo de quatro", anunciou Veiga, dando o exemplo de Buenos Aires, na Argentina, onde estava marcado um concerto e a banda acabou por fazer 10.

Os bilhetes para o espetáculo de 17 de maio são colocados à venda esta quinta-feira, a partir das 10 horas, nos pontos oficiais e no site da Everything Is New.

Os preços variam entre os 65 aos 150 euros.