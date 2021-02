É dia de celebrar Harry Potter – vale tudo menos sair à rua

Sérgio Almeida Hoje às 09:31 Facebook

Nem o confinamento vai atrapalhar a vontade dos fãs: a sétima "Noite dos Livros de Harry Potter" desenrola-se a partir desta quinta e promete quatro dias de animação contínua. Saiba aqui o que pode esperar dessa maratona.

Há semanas que os milhares de fãs de Harry Potter não falam noutra coisa. Pela sétima vez, leitores de todas as idades vão juntar-se em torno dos livros criados em 1997 por J. K. Rowling. Desta feita, num contexto fortemente pandémico que vai alterar sobremaneira a forma de celebração. Por isso, em vez das aglomerações habituais, o entusiasmo é transferido para um ambiente doméstico, onde os fãs possam usufruir em plena segurança das surpresas reservadas pelos organizadores.

A partir do tema "Os Segredos da Diagon-Al", a conhecida rua das lojas destinadas a feiticeiros, a sétima edição do evento vai ter várias particularidades. A começar na extensão para quatro dias (a festa termina apenas no domingo) e passando pela preponderância do digital nas iniciativas previstas. Devido a estas adaptações, espera-se que sejam vários os milhares de aficionados (não só leitores, mas também bibliotecas e livrarias) a aderir a esta celebração.

Este ano, as festividades trocaram o espaço das livrarias pelo ambiente doméstico Foto: Direitos reservados

"Bem-vindo! Estamos muito contentes por participares no sétimo ano da Noite dos Livros do Harry Potter. O tema mágico deste ano é a Diagon-Al. Feiticeiras, feiticeiros e Muggles de todo o mundo estão convidados para descobrir os segredos das suas lojas e oficinas. Preparem as varinhas... A magia começa aqui!".

É desta forma que vão ser recebidos os participantes de uma festa que já entrou nas rotinas dos "potterheads" portugueses. Antes mesmo de se prepararem para cumprir as atividades e desafios sugeridos, é-lhes pedido que se vistam a rigor, decorar o espaço envolvente e, claro, preparar algumas guloseimas enfeitiçadas para acompanhar a(s) noite(s).

Como qualquer leitor da saga bem sabe, foi na Diagon-Al que Harry Potter teve o primeiro contacto com o mundo da feitiçaria. Em cada recanto encontram-se vassouras de última geração à venda, mas também autores feiticeiros a autografar livros ou jovens estudantes de Hogwarts a comprar material escolar, sejam caldeirões, penas, mantos, varinhas e vassouras.

No guia a que os participantes da Noite dos Livros do Harry Potter vão ter acesso, haverá sugestões de adereços ou até de recriação de personagens. Sejam elas Ollivander, o vendedor de varinhas; Madam Malkin, a feiticeira que faz capas à medida; o duende Griphook ou até o dragão do Banco de Gringotts.

O autor do melhor disfarce vai ganhar um livro à escolha da série original, bastando para isso partilhar a vestimenta nas redes sociais.

Associando-se à festa, a Presença assegura um desconto de 30% em todos os volumes que integram a série, desde que sejam comprados até domingo no seu site.

Com o uniforme a preceito, todos os participantes poderão depois entregar-se à superação de desafios que incluem sopas de letras, leituras em voz alta (quanto mais alta melhor, para afastar os espíritos malignos), quiz vários, pinturas sugestivas e correspondências de palavras.

Se, mesmo no final de todas estas atividades, sentirem saudades do rebuliço dos anos anteriores, saibam que, se tudo correr como previsto, a próxima edição da Noite dos Livros do Harry Potter em Portugal já deverá marcar o regresso à normalidade de sempre, aumentando assim ainda mais o já notório entusiasmo de todos os envolvidos.