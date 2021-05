Em busca das novas utopias orientais

Sérgio Almeida Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Que sonhos fazem mover hoje as habitantes dos países emergentes da Ásia? Foi em busca dessa (e de outras) resposta(s) que Paulo Moura percorreu durante um par de meses algumas das principais metrópoles daquele continente. O retrato, vívido e sedutor, pode ser lido em "Cidades do sol".

Bem distantes vão os tempos em que os livros de viagens serviam sobretudo para desvendar-nos lugares que apenas nos estavam reservados nos sonhos. Era sempre com um misto de fascínio e incredulidade que líamos passagens fortemente descritivas de autores como Bruce Chatwin ou David Attenborough, que nos desafiavam, com a sua bravura e audácia, a imitar os seus feitos.

Com o embaratecimento progressivo das viagens e, acima de tudo, o estreitamento do Mundo proporcionado pela Internet, tudo (ou quase) passou a estar disponível a qualquer um de nós.

O fascínio que associávamos a esses périplos sem fim caiu, obviamente, a pique, mas tal não significa que a literatura de viagens tenha perdido a sua razão de ser. Antes pelo contrário. O foco, como tão bem demonstra o repórter Paulo Moura no seu novo livro, é que mudou de forma significativa.

Em vez de expor e relatar, aos aventureiros desta era exige-se que fundamentem, expliquem e contextualizem, combatendo assim juízos precipitados que tantos danos têm causado nas relações entre os povos.

Na sua nova demanda geográfica, o autor de "Extremo ocidental" elegeu como premissa fundamental a compreensão alargada do conceito de utopia no Oriente, comparando-o com as noções dominantes no continente europeu, de preferência.

Durante um par de meses, Moura percorreu metrópoles vibrantes de vida, mas também de desigualdades, como Bangalore, Jacarta ou Manila. Ouviu, analisou e perscrutou, avistando-se com dezenas de figuras, escolhidas não necessariamente em função do seu mediatismo nas sociedades locais, mas pelo papel ativo que desempenham na construção de novos imaginários, seja enquanto escritores, youtubers, arquitetos ou professores.

PUB

As realidades diversas que encontrou tornam impossível a deteção de uma única evidência, pelo que isso significaria de redutor ou simplista. Mas há tendências que se destacam nestes retratos exemplares.

A mais surpreendente talvez seja mesmo a manutenção do peso dos valores da família nas novas gerações, capaz de conviver sem problemas com modos de vida mais acelerados ou fortemente dependentes das tecnologias.

Transversal a todas as reportagens que compõem o livro é a sensação de otimismo que norteia estas sociedades. Uma atitude tão natural que nos faz questionar sobre o estado oposto em que se encontram muitas das nações mais favorecidas economicamente.