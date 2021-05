Catarina Ferreira Hoje às 11:56 Facebook

O título é um excerto do poema "Feminina" de Mário de Sá-Carneiro, nascido a 19 de maio de 1890. Ao longo da história houve muitos homens que relataram a habilidade de certas mulheres em usar o seu magnetismo a seu favor, uns porque se achavam indefesos, outros porque queriam ser como elas.

Apesar de Ana Bolena, falecida há exatamente 485 anos, ter acabado decapitada sem o perdão real de Henrique VIII, ela foi das mulheres mais hábeis na história a conseguir o que queria. É graças à paixão entre o rei de Inglaterra e esta consorte que existe o anglicanismo. Perante a recusa de Roma em anular o casamento do rei com Catarina de Aragão, ele decidiu criar uma outra igreja que reconhecesse o relacionamento. O filme "Duas irmãs, um rei", com Natalie Portman e Scarlett Johansson, conta de forma muito interessante a história. Aqui pode ver o trailer.

Há 27 anos o Mundo despedia-se da eterna primeira dama Jacqueline Kennedy Onassis, a americana viúva de John F. Kennedy que se tornou mais tarde a mulher do magnata grego Aristotle Onassis. A sua capacidade de nunca sair socialmente beliscada de situações era exímia. Quando o Mundo inteiro se apercebia do romance do seu marido com Marilyn Monroe ela conseguiu manter sempre a dignidade dentro do conjunto saia casaco rosa.

Quando Kenndy foi assassinado, o Mundo ficou do lado dela. E mesmo quando se casou com Onassis, perdendo o estatuto de viúva desamparada, conseguiu triunfar como "a mulher moderna americana". Mas o cúmulo foi quando um paparazzi a retratou nua, de férias numa ilha grega, e Larry Flint se tornou milionário ao publicar as fotos na "Hustler". Mas Jackie, como era apelidada, saiu a ganhar até porque conseguiu desviar as atenções do romance mal acabado entre Onassis e a diva Maria Callas. Esta mulher, pelo seu carisma, foi das que inspirou uma das maiores quantidades de obras de arte. Veja aqui uma seleção da Saatchi.

Quatro anos antes de Mário de Sá-Carneiro nascia Júlio Dantas, nome maior das letras portuguesas. A sua obra teatral sobre a figura da Severa ajudou a imortalizá-la. "A Severa" de José Leitão de Barros foi o primeiro filme sonoro português.

Hoje assinala-se também um dos episódios portugueses que mais poemas tem inspirado, de Sophia de Mello Breyner a Carlos Aboim Inglez, Eduardo Valente da Fonseca, Francisco Miguel Duarte, José Afonso, José Carlos Ary dos Santos, Maria Luísa Vilão Palma e António Vicente Campinas, mas não pelas melhores razões. A 19 de maio de 1954 era assassinada Catarina Eufémia, com três tiros à queima-roupa. A obra teatral de Tiago Rodrigues "Catarina, ou a beleza de matar fascistas" faz uma interessante reflexão contemporânea sobre este tema.

Mário de Sá-Carneiro acabou por se suicidar e nem Egas Moniz conseguiu detê-lo, aqui mais um excerto do poema "Feminina":

"Eu queria ser mulher pra não ter que pensar na vida

E conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro -

Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro

A falar de modas e a fazer 'potins' - muito entretida.



Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios

E aguçá-los ao espelho, antes de me deitar -

Eu queria ser mulher pra que me fossem bem estes enleios,

Que num homem, francamente, não se podem desculpar.



Eu queria ser mulher para ter muitos amantes

E enganá-los a todos - mesmo ao predilecto -

Como eu gostava de enganar o meu amante loiro, o mais esbelto,

Com um rapaz gordo e feio, de modos extravagantes..."