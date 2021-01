Catarina Ferreira Hoje às 10:03 Facebook

Não sei se os algoritmos estão a deixar algumas pistas, mas a quantidade de anúncios sobre jejum intermitente que têm aparecido fazem-me sempre lembrar a situação que temos vivido com a cultura. Sobre as horas a que podemos ou não consumir calorias, neste caso culturais.

Hoje celebra-se o aniversário da criação de Tintin, o intrépido repórter, obra do belga Hergé que, junto com o seu cão Milu, nos guia numa série de aventuras. Uma visita a uma das lojas oficiais do Porto ou de Lisboa é imperdível para os amantes da personagem. E a propósito desta efeméride, vale a pena lembrar, que me perdoem os demais, que não há nada como um chocolate belga para dar umas facadas nesta dieta cultural a que temos sido submetidos.

Logo a abrir o primeiro chocolate belga, o coletivo de dança Peeping Tom regressa a Portugal, ao Centro Cultural Vila Flor, no âmbito do GUIdance, em fevereiro. Este ano encerram uma trilogia: depois de terem apresentado"Moeder" (Mãe) e "Vader" (Pai), apresentam agora "Kind" (dedicado ao filho). Aqui, uma pequena mostra:

Outra das melhores doçarias belgas que vamos receber em Portugal, este ano é "Achterland" de Anne Teresa de Keersmaeker, que regressa em março ao Teatro Rivoli, no Porto. Nestes dias em que, num exercício de saudosismo, recordamos os 20 anos da Porto Capital Europeia da Cultura (ler versão impressa do JN), é de relembrar a coreografia que estreou no Porto, de seu nome "Rain":

Também neste exercício de memória, é essencial referir a leitura do blogue Narrativas do Real, de Jorge Campos, onde traça importantes pontes entre o passado e o presente da produção cultural em Portugal.

Ainda sobre o Porto e a cultura na cidade, está patente na Galeria Municipal do Porto "Que horas são, que horas", onde está retratada a história das galerias da cidade, desde o final da II Guerra Mundial até à explosão de fenómenos como Miguel Bombarda. A exposição, com curadoria de José Maia, Paula Parente Pinto e Paulo Mendes, é de visita obrigatória.

No fim de semana a exposição tem alterações no horário e está patente entre as 10 e as 12.30 horas.

O tema de Manu Chao "Me gustas tu", curiosamente de 2001, tem no seu primeiro verso uma alusão perfeita ao título da exposição.