Fenómeno editorial juvenil lançado em Portugal na segunda-feira

É colocado à venda nas livrarias portuguesas já nesta segunda-feira o livro "Skandar e o Roubo do Unicórnio", de A.F. Steadman, obra que tem batido sucessivos recordes de vendas nos países onde já foi editado.

Lançado já este mês em Inglaterra e nos Estados Unidos da América, com entrada direta nas tabelas de venda, "Skandar e o Roubo do Unicórnio", de A.F. Steadman, é o livro do momento no segmento infanto-juvenil.

Já com os direitos para cinema vendidos, o livro foi traduzido para 48 línguas, o maior número de sempre para um livro de um autor de estreia na literatura infantil.

A edição portuguesa, com a chancela da Nuvem de Letras chega às livrarias nesta segunda-feira e representa uma das grandes apostas do ano para a Penguin Random House Portugal.

A histórica é centrada em Skandar Smith, um rapaz que sempre quis ser um cavaleiro de unicórnios.

Ao completar 13 anos, ele submete-se ao Exame de Incubação e acaba por ser emparelhado com um animal extraordinário, que é tão poderoso quanto mortal. Porém, quando o seu sonho está prestes a realizar-se, os acontecimentos tomam um rumo muito mais perigoso do que ele poderia imaginar, quando um perverso inimigo rouba o unicórnio mais poderoso da Ilha. Com os seus amigos, Skandar tem que encontrar o ladrão e repor a ordem.