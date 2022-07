Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim começa esta sexta-feira com Rui Vieira Nery

Hoje às 09:16 Facebook

Uma conferência do musicólogo Rui Vieira Nery abre hoje o Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, que, nesta edição, contará com a Companhia Nacional de Bailado, a Orquestra XXI e os pianistas Shai Maestro e Tamara Stefanovich.

Tal como habitualmente, a abertura do festival será com o musicólogo Rui Vieira Nery, na cooperativa A Filantrópica, seguindo-se, no sábado no Cine-Teatro Garrett, o espetáculo "Noite Branca", pela Companhia Nacional de Bailado. Há mais de vinte anos que o festival não acolhia um espetáculo de dança.

Nesta 44.ª edição, o festival dá destaque a formações e intérpretes portugueses, como a Orquestra de Câmara Portuguesa, sob a direção de Pedro Carneiro, que contará com a participação do pianista e compositor israelita Shai Maestro, ou a Orquestra XXI, dirigida pelo maestro Dinis Sousa, tendo, como solista, o violinista ucraniano Valeriy Sokolov.

No festival estará também, pela primeira vez, o tubista Sérgio Carolino, que atuará em duo com o pianista Telmo Marques e com o septeto Color Wheel Ensemble.

A final do 15.º Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim contará com a atuação do Ava Ensemble, que interpretará obras dos compositores finalistas - João Ricardo e Pedro Emanuel Pereira - e estreará uma obra encomendada pelo festival à compositora Anne Victorino d'Almeida.

O agrupamento Kremerata Baltica, a celebrar 25 anos, sob a direção do violinista Gidon Kremer, e a pianista sérvia Tamara Stefanovich, que interpretará apenas sonatas, são outros dois nomes que estarão na Póvoa de Varzim.

O festival encerrará no dia 30 ao ar livre, na Praça do Almada, com duas atuações: Da Banda Musical da Póvoa de Varzim, a celebrar 75 anos, dirigida por Paulo Veiga e com o clarinetista António Saiote, e da Banda Sinfónica Portuguesa, com direção de Francisco Ferreira e com o violoncelista Aram Yagubyan.

Toda a programação está disponível em www.fimpv.pt.