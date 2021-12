FEVIP critica "medidas discriminatórias" para exibição de cinema

JN/Lusa Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais alerta para perda de 600 mil espectadores até 9 de janeiro.

Em comunicado, o diretor-geral da associação que representa vários exibidores e distribuidores cinematográficos, António Paulo Santos, manifesta-se "incrédulo" pelas "medidas discriminatórias" anunciadas para conter a propagação da covid-19 e pelas "sucessivas correções e esclarecimentos" por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na quarta-feira, a DGS admitiu um "lapso" na divulgação das orientações sobre realização de eventos culturais - que abrangem também as exibições de cinema -, esclarecendo que até domingo, 2 de janeiro, se mantém a exigência de comprovativo de teste à covid-19 ou a realização de autoteste.

No dia anterior, a orientação da DGS indicava que o acesso a eventos culturais poderia ser feito com teste negativo ou com certificado digital de vacinação.

No entender da FEVIP, estas alterações "estão a aumentar a incerteza de quem quer visitar os cinemas, afetando diretamente as receitas de bilheteira".

Segundo contas da associação, só entre os dias 26 e 29 de dezembro os cinemas sofreram quebras de 74% em relação a anos anteriores.

"Prevê-se que até 9 de janeiro cerca de 600 mil espectadores sejam afastados das salas de cinema. Como é que se sobrevive a atualizações constantes das orientações?", pergunta a associação.

PUB

Para a FEVIP, não há "compreensão possível" sobre as restrições impostas à Cultura comparando com outras áreas.

"Parece-me óbvio que o mesmo não ocorre noutros setores, em que as medidas não sofreram este agravamento, como é o caso dos casinos e bingos, em que as pessoas não têm localização fixa, ou dos restaurantes, em que é suposto as pessoas estarem sem máscara durante as refeições", disse.