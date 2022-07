Filarmónica de Minas Gerais chega em setembro a Portugal

Iara Macedo Hoje às 16:32 Facebook

A Orquestra Filarmónica de Minas Gerais faz a sua estreia em Portugal, com concertos marcados para o Porto, Coimbra e Lisboa, no início de setembro.

Em jeito de celebração do bicentenário da independência do Brasil, a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais anuncia a sua primeira digressão em Portugal, com concertos a passar em três cidades: Porto, Coimbra e Lisboa, no mês de setembro.

"Sob o comando do maestro e diretor artístico, Fabio Mechetti, a Orquestra, formada por 90 músicos de diversos locais do mundo, traz a Portugal um reportório sinfónico brasileiro de obras notáveis, que inclui os trabalhos de Carlos Gomes, Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, e do compositor português Joly Braga Santos, entre outros.

Ao som de obras consagradas, como "Abertura Sinfónica nº 3, op. 21", "O Escravo: Abertura e Alvorada", "Choros nº 6" e "Bachianas Brasileiras nº 3", esta última contendo um solo do pianista brasileiro Jean-Louis Steuerman, a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais oferece ao público português uma variedade de estilos e influências que compõe a cultura brasileira.

A digressão arranca a 6 de setembro, às 19.30 horas, na Casa da Música do Porto. No dia 7 de setembro, às 21 horas, a Orquestra Filmarnónica de Minas Gerais, toca no jardim da Torre de Belém, o espetáculo será de entrada gratuita e integra o festival "Lisboa na Rua".

O segundo concerto em sala, decorre dia 8, às 21 horas, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e a encerrar a digressão haverá um espetáculo no dia 9, às 19 horas, no Convento São Francisco em Coimbra.

"É com grande orgulho que a Filarmónica faz a sua primeira tournée europeia, incluída nas celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil. Levaremos ao nosso país-irmão um repertório luso-brasileiro, com obras significativas do melhor da música sinfónica dos dois países e a participação de Jean-Louis Steuerman, um dos nomes mais importantes dentre os pianistas brasileiros. Os concertos, que serão realizados na semana da Independência, em três cidades portuguesas, não só levarão o nome do Brasil e de Minas Gerais à Europa, mas consolidarão o trabalho que a Filarmónica vem fazendo há quase quinze anos, como algo que representa o melhor da cultura brasileira", explica a instituição.

Ainda, como forma de comemoração do bicentenário, a Filarmónica divulgará um CD, elaborado a partir de temas inéditos compostos pelo rei D. Pedro IV, ou imperador Dom Pedro I como é conhecido no Brasil.