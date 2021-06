Gulbenkian estreia ciclo de dança em junho

Érica Mesquita Hoje às 15:15 Facebook

A Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai apresentar duas dezenas de espetáculos de dança assinados por artistas apoiados pelo programa Gulbenkian Cultural.

Entre 27 de junho e 4 de julho, os auditórios da Fundação vão receber duas dezenas de artistas apoiados pelo programa Gulbenkian Cultural entre 2011 e 2017. Entre eles encontra-se o de Mariana Tengner Barros, Miguel Bonneville, Sofia Dias e Vítor Roriz, Luís Guerra, Sónia Baptista e Flora Détraz.

O ciclo "P de Dança" que conta com o coreógrafo e bailarino João dos Santos Martins na curadoria, junta um conjunto de projetos que pretendem "testemunhar o caráter versátil do que é a dança enquanto prática expandida" e contem um cruzamento de matérias, disciplinas e formatos, desde a performance à exposição.

Segundo o curador, o projeto tem uma dupla função, "por um lado, revitalizar o circuito da dança contemporânea no contexto pandémico atual, recolocando o questionamento do corpo e das suas formas de visibilidade no espaço público como determinantes numa sociedade que se vê privada de corpo social, e, por outro, reforçar a relação da Fundação com a dança contemporânea para o futuro".

Entre as 19 apresentações encontramos "Do we dream every night", de Vitalina Sousa, que será acompanhada de uma exposição dos artistas Catarina Botelho, Pedro Tropa e Teresa Santos, no "hall" da zona de congressos da Gulbenkian, e a conferência "I`d rather not", de Andresa Soares, com Vera Mantero e João Ferro Martins.

A mostra que durará oito dias conta ainda com algumas estreias em Portugal, como é o caso de "Museu Encantador (2014, 2021)", de Rita Natálio e Joana Levi e "O Museu Invisível", de Luís Miguel Félix e Ben Evans.

Para a Fundação, o projeto "P de Dança" representa uma percentagem do que tem sido a ação da Gulbenkian na dança desde o término do Ballet Gulbenkian, em 2005, pela atribuição de apoios à criação de projetos independentes de dança contemporânea, e mostra também a diversidade que constitui a cena de dança emergente em Portugal nos últimos anos.