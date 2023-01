JN North Festival é finalista dos Iberian Festival Awards

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 20:19 Facebook

A sétima edição dos Iberian Music Awards já tem finalistas. O JN North Festival é um dos quatro festivais portugueses nomeados para a principal categoria dos prémios. Os vencedores vão ser conhecidos a 11 de março.

O JN North Festival é um dos dez finalistas a concorrer ao prémio de Melhor Grande Festival do Iberian Festival Awards de 2023. Na mesma categoria concorrem os portugueses Rock in Rio Lisboa, Meo Kalorama e FMM Sines. Os restantes finalistas são espanhóis.

Os Iberian Festival Awards, agora na sétima edição, são promovidos pela Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música e pretendem premiar os melhores eventos de música da Península Ibérica.

Para além de grandes eventos musicais, há ainda prémio para festivais de média e pequena dimensão, nos quais concorrem, na final, um total de nove portugueses.

No total, são 25 os prémios entregues pelo Iberian Festival Awards 2023, que regressa com categorias que estiveram em suspenso durante a pandemia de covid-19. Este ano há ainda uma nova categoria a ser premiada: contribuição para a equidade. Nesta última estão a concurso como finalistas cinco festivais portugueses.

Para além das categorias que se conhecem agora os finalistas, serão ainda entregues dois prémios de excelência, um a título individual e outro a uma entidade.

Os vencedores serão conhecidos a 11 de março, durante o Talkfest, que ocorre até dia 17 do mesmo mês em Lisboa. Além da entrega de prémios, o evento focado em festivais de música e pensado para os profissionais da área conta ainda com concertos, palestras e conferências.

A "shortlist" dos candidatos finalistas foi conhecida ontem ao fim do dia e pode ser consultada no site oficial do Talkfest.