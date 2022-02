Joana Alegre: "Perdi o medo de fazer o que gosto"

Sérgio Almeida Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Monção e o Porto recebem, nesta sexta-feira e sábado, as primeiras datas de apresentação no Norte do novo disco de Joana Alegre, "Centro". Um passo em frente na afirmação de uma artista que afirma não fazer "música por desejo de fama ou glória".

A paixão musical sempre acompanhou Joana Alegre, mas só ao gravar o segundo disco é que a artista, de 35 anos, assumiu com mais firmeza o que sempre soube no seu íntimo.

O "Centro" que dá título ao disco é, assim, também o lugar que a música ocupa na sua vida, diz a compositora e intérprete, que nesta sexta-feira à noite sobe ao palco do Cine-Teatro João Verde, em Monção, e no sábado atua no Círculo Católico de Operários do Porto.

"Sempre tive a certeza de que ia ser artista, mas venho de uma geração que sabe das dificuldades de viver da música. Esse medo contaminou durante muito tempo a minha capacidade de arriscar e de iniciativa. Hoje em dia perdi o medo de fazer o que gosto, senão a vida passa-nos ao lado", afiança.

Durante o processo de descoberta, experimentou o jazz e cantou num coro gospel, acumulando conhecimentos que, diz, a ajudaram a perder timidez e a ganhar à vontade no palco. O objetivo, esse, sempre foi o de ser mais do que uma intérprete e assumir "uma voz artística que me ajudasse a encontrar a minha identidade".

A "pressão" de ser Alegre

PUB

Entre o primeiro e o segundo disco passaram cinco anos. Um tempo longo que a artista atribui ao processo de maturação necessário. Parte desse hiato pode ser explicado pela escolha do Português como idioma central do disco. Se "Joan & The White Harts" tinha todas as músicas em inglês exceto três, agora o idioma pátrio atravessa todas as canções.

Apesar de sempre ter composto e cantado na língua materna, Joana Duarte revela que "tinha vergonha em mostrar o que fazia, por ser filha de um dos maiores poetas" (o escritor e político Manuel Alegre). "Era uma enorme pressão", prossegue a artista, que garante "não fazer música pelo desejo de fama ou glória".

Os cinco anos de distância deveram-se também à procura do produtor certo. Após algumas tentativas falhadas, a escolha recaiu em Luísa Sobral, amiga dos tempos de jazz que conseguiu encontrar a sua identidade musical, cuja essência prima pelo ecletismo: "Não quero ficar presa num único registo. Vou muito do indie folk mais intimista até ao rock pop com orquestração. Navego entre esses dois géneros e consigo introduzir até sons da nossa portugalidade".

"É quase impossível pagar as contas com o que se ganha na música" Foto: Telmo Pinto/Global Imagens

A "união feliz" que foi o trabalho próximo com LuÍsa Sobral, artista que considera ser "uma supermúsica muito organizada", resultou "num disco bastante pessoal e com uma forte carga terapêutica".

Depois do ano de mudança que foi 2021, com a participação no Festival RTP da Canção e o lançamento de "Centro", Joana Alegre espera que o novo ano traga a consolidação. Para que isso aconteça, a presença assídua nos palcos é fundamental, algo que a incerteza dos últimos anos tem impedido.

A cantora e intérprete lamenta o impacto profundo da pandemia no meio artístico, com particular incidência em quem está a começar. Estaremos perante uma geração de músicos adiados? Joana Alegre tende a concordar e diz conhecer muitos colegas seus que tiveram mudar de rumo profissional. "Eu própria vivo nessa luta. É quase impossível pagar contas com o que se ganha na música", diz, lamentando "um setor profissional que está em suspenso quase por inteiro".