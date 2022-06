Luto nacional no dia do funeral de Paula Rego

JN/Agências Hoje às 20:15 Facebook

O dia de luto nacional pelo falecimento da Paula Rego será assinalado a 30 de junho, quando se realiza o funeral da pintora, anunciou esta terça-feira o Governo.

"Nos termos do decreto aprovado em Conselho de Ministros no dia 8 de junho, o Governo anuncia que o dia de luto nacional pelo falecimento de Paula Rego será assinalado a 30 de junho, data em que se realizam as exéquias da artista, conforme indicação dada pela família da artista", lê-se num comunicado divulgado pela Presidência do Conselho de Ministros.

O texto justifica que "Paula Rego foi uma artista maior da cultura portuguesa, com uma obra reconhecida incontornável no panorama artístico nacional e internacional, deixando um legado único que perdurará para sempre na história das artes plásticas".

O funeral da pintora portuguesa, que morreu a 08 de junho, aos 87 anos, vai realizar-se no dia 30 de junho, em Londres, indicou hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

De acordo com o galerista Rui Brito, que representa a obra da artista em Portugal, a cerimónia será "muito restrita, reservada apenas à família e a amigos mais próximos".

A cerimónia está marcada para dia 30 de junho numa igreja da zona de Hampstead, na cidade de Londres, disse Rui Brito, da Galeria 111.