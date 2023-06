Mais de 500 mil portugueses já viram "Velocidade furiosa X"

JN Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Pela terceira semana consecutiva, "Velocidade furiosa X" foi o filme mais visto nos cinemas portugueses. Entre os dias 1 e 7, foram vendidos 98 mil bilhetes, que fizeram ascender o total de espectadores para 541 mil.

O filme de Louis Leterrier, com um orçamento de aproximadamente 300 milhões de euros, é já o mais visto este ano nas salas portuguesas, tendo arrecadado uma receita bruta superior a três milhões e meio de euros.

Em segundo e em terceiro lugares aparecem, respetivamente, "Avatar, o caminho das águas" e "Super Mario Bros".

PUB

Além da popularidade da saga, já manifestada nos restantes nove títulos, o êxito também pode ser explicado pelas ligações do filme a Portugal. A começar pela presença de Daniela Melchior no elenco, ao lado de estrelas como Charlize Theron, Jason Momoa, John Cena ou Vin Diesel. A atriz portuguesa desempenha o papel de de Isabel, uma corredora brasileira que se junta ao grupo.

Parte da rodagem de "Velocidade furiosa X" foi feita em em Portugal, com os Estados Unidos e a Itália a fazerem também parte da lista. Vários locais na região centro e norte do país acolheram filmagens nos passados mês de junho e julho. A derradeira cena da película foi filmada na Barragem do Cabril, no concelho da Sertã.