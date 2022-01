Morreu José Barreto, o poeta que conduzia táxis pelas ruas do Porto

Sérgio Almeida Hoje às 18:52 Facebook

Transportava a paixão pela poesia a todos com quem se cruzava, até mesmo os passageiros do táxi que conduzia há mais de três décadas. José Barreto, o taxista-poeta que o "Jornal de Notícias" deu a conhecer aos seus leitores há dois anos, faleceu nesta terça-feira, aos 64 anos.

Através da poesia, dizia ser capaz de exprimir o que de outro modo ficaria para sempre guardado dentro de si. Assim que descobriu o gosto pela palavra poética, há 20 anos, José Barreto fez questão de mostrá-lo a todos com quem se cruzava.

Aos passageiros do táxi que conduzia pelas ruas do Porto há mais de 30 anos, aos colegas e amigos durante os convívios ou até em ambiente familiar,

"Cada poema que escrevo é como se fosse um filho", afirmou ao repórter do "Jornal de Notícias" há dois anos, num artigo centrado na sua veia poética, em que recordava a emoção sentida quando leu os seus textos em público pela primeira vez, no conhecido Café Pinguim.

Apesar de resistir a intitular-se de poeta, fazia questão de estar sempre munido de papel e caneta, não fosse a inspiração apanhá-lo desprevenido. Quase tudo servia de pretexto para a escrita, recorda quem com ele privou.

Das experiências do quotidiano aos lugares que percorria ao volante do seu táxi, a poesia era o seu concentrado de mundo. Com vista privilegiada para o Porto, a cidade em que viveu e amou. "És Porto graça / Porto poço de virtude / janela de cristal... vidraça / que Deus te não mude".

O sonho de ver-se publicado em livro ficou por cumprir, mas os familiares planeiam em breve reunir "as muitas centenas de poemas que deixou espalhados pela casa" num volume autónomo.

Atropelado há dois meses, José Barreto foi hospitalizado de urgência, em virtude das múltiplas hemorragias sofridas, tendo falecido hoje de manhã. O funeral realiza-se nesta quarta-feira, às 10.30 horas, na igreja do Bonfim, no Porto.