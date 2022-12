Orquestra Bamba Social passa mensagem de esperança com "Mundo Novo"

Bruna Pereira Hoje às 20:19 Facebook

"Mundo Novo" é o mais recente álbum da Orquestra Bamba Social e, ao mesmo tempo, o seu principal single. A apresentação do álbum está marcada para 18 de fevereiro, no Super Bock Arena.

Três gerações, um coro (Coro Lira) e mais de 23 instrumentos estão presentes no videoclipe e na canção "Mundo novo" da orquestra Bamba Social. A banda lançou, no youtube, o tema principal do disco que apresenta o mesmo nome.

A orquestra Bamba Social, constituída por dezassete músicos, partilha com o público um tema que transmite uma mensagem por palavras e por imagens. Esta mensagem está inerente em todo o álbum, mas só ouvindo a música é que se entende a intenção por detrás.

A música "Mundo novo" apresenta uma letra que "toca muito no coração e aborda todos os valores humanos por vezes esquecidos", refere Pedro Pinheiro, fundadores da Orquestra Bamba Social (conjuntamente com Tomás Marques), ao JN.

O videoclipe liga-se à letra de uma forma muito natural, transmitindo emoção. "Hoje em dia estamos sempre a ser bombardeados por informação, até violenta, e falta um pouco esta empatia. Por isso, as pessoas sentem-se confortáveis a ver um vídeo com sensações de toque e afeto.", refere Tomás Marques ao JN.

"Se não for para tornar o mundo melhor, que seja para tornar o seu mundo melhor na altura em que ouve a música", acrescenta Pedro Pinheiro.

Tal como o nome indica, "Mundo novo" é exatamente a ideia que o grupo pretende trespassar: partindo inicialmente do mundo interior, ou seja, o da reflexão pessoal, soma-se um mundo coletivo, onde "muito dos valores humanos estão perdidos", reforçam dos fundadores.

Pedro Pinheiro e Tomás Marques explicam melhor esta mensagem que querem transmitir: "Quando falamos em mundo novo é com o objetivo de tentar trazer o renascimento do mundo, em valores, harmonia, paz e solidariedade".

Pedro Pinheiro refere que é uma mensagem precisa, especialmente agora, "em que mundo está tão conturbado, as pessoas não têm tempo e paciência para nada, no meio de tantas guerras e desequilíbrio".

A esta perspetiva mais filosófica, soma-se uma mais técnica e musical. "Mundo Novo", como álbum, também é entendido como uma nova viragem musical para os Bamba Social. A banda, neste disco, explora novas sonoridades (juntando-se ao samba, orquestrado com jazz e funk) no universo lusófono.

Dentro da língua portuguesa existe uma grande diversidade de sotaques e é nisso que o grupo se foca, atentando também à diversidade de nacionalidades lusófonas que integram a Orquestra Bamba Social.

"Além do idioma, são sonoridades que coabitam juntas e têm um elo em comum. O próprio samba partilha alguma tristeza do fado. Os genes lusófonos estão presentes quer no idioma, quer na música", explica Pedro Pinheiro.

Para além dos músicos que integram a banda, neste álbum estão também presentes várias colaborações e participações de artistas, com o objetivo de dar mais força a este universo lusófono.

De Portugal, juntou-se Tiago Nacarato e Edmundo, do Brasil participa Moacyr Lux, Teresa Cristina e Moyses Marques e de Cabo-Verde Nha Kapa. Este último artista está sediado na Holanda e para que fosse possível fazer parte deste disco, teve que gravar a sua parte num estúdio e enviar para Portugal. Esta parte mais logística foi toda feita à distância, tal como aconteceu com os artistas que se encontram no Rio de Janeiro. Desta forma, a Orquestra Bamba Social pode afirmar que os 12 temas foram gravados entre três cidades diferentes - Porto, Rio de Janeiro e Den Helder, nos Países Baixos.

No total, foram 38 músicos envolvidos no disco "O mundo novo", em que ainda se junta o Coro Lyra, os artistas que tocam guitarras portuguesas e outros instrumentos. Se juntarem mesmo todos os participantes, são mais de 50 pessoas. Tomás Marques brinca e diz que o grande objetivo será "passar esses 50 músicos para um espetáculo ao vivo".

Pedro e Tomás confessam que até a meio do processo de gravação agregavam novas pessoas, considerando que estas dariam outra cor àquele tema: "São 12 músicas, portanto 12 trabalhos de hércules", brinca Pedro Pinheiro.

"Nós decidimos que cada tema tinha que ter algum elemento diferenciador e tal como a guitarra portuguesa, um bandolim, o chorinho, uma morna cabo-verdiana", acrescenta Tomás Marques.

Uma tripla celebração

Ao fim de um mês do lançamento do disco, a reação do público tem sido "surpreendentemente muito boa", confessam os fundadores. Contudo, a sua apresentação, ao vivo, só realizar-se-á a 18 de fevereiro, no Super Bock Arena.

Não foi uma data escolhida aleatoriamente. No mesmo dia, a banda celebra dez anos e ainda irá comemorar o carnaval - decorre uma tripla celebração.

Está planeado duas formações musicais, sendo a primeira em formato orquestra no palco e a segunda será uma roda de samba, no meio da plateia e em 360º.

"Vai ser muito emotivo, em que para além das sensações mais introspetivas e pessoais, vai haver essa folia e o extravasar de alegria que o carnaval já traz", afirma Pedro Pinheiro.

Espera-se uma grande festa e a Orquestra Bamba Social espera que as pessoas se divirtam e saiam de lá com algo mais. "Nós queremos que seja um concerto memorável", acrescenta Tomás, que refere que tudo se torna mais fácil quando se tem "brio, amor e paixão" no que se faz.

Os dez anos do grupo refletem-se em mais maturidade, mais músicos e uma maior partilha musical. A banda pretende elevar cada vez mais a fasquia: "Acho que o segredo de longevidade está em fidelizar as pessoas, dando um bom espetáculo", afirma Pedro.

Em 2023 a Orquestra pretende "navegar o mundo novo", ou seja, dedica-se às apresentações do disco e viajar pelo país. Pedro e Tomás confessam que a agenda se está a compor de concertos para o verão e para o resto do ano.