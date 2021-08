"Pé de Feijão" de Paulo d"Alva deslumbrou no Avanca 2021

João Antunes Hoje às 09:51 Facebook

Festival de cinema festejou as bodas as suas bodas de prata com uma apurada seleção dos filmes a concurso.

Chama-se Avanca Film Festival e teve início em 1997, sempre com o realizador, produtor e professor universitário António Costa Valente à frente de uma equipa que o monta, ano após ano, indiferente mesmo à pandemia, sem com isto dizer que não cumpre, aliás à risca, as normas sanitárias em vigor. Mas Avanca faz cada vez mais justiça ao nome pelo qual é conhecido em português, Encontros Cinematográficos, já que não se esgota na mera projeção de filmes.

A 25ª edição, que terminou domingo com o anúncio dos filmes premiados, mostrou-o bem, com as suas conferências internacionais em torno dos estudos fílmicos - mais de centena e meia de ensaios recebidos, de todo o mundo - lançamento de livros, entre os quais uma pioneira História do Cinema em português e feita maioritariamente por portugueses, filmes para crianças e feitos por crianças, workshops, masterclasses e seminários, exposições, encontros de jovens de vários países europeus ao abrigo do programa Erasmus, a que se lançou o desafio de realizar pequenos filmes em torno do sal, um dos patrimónios económico e, porque não dizê-lo, também cultural, do distrito de Aveiro onde Avanca se integra.

Mas festival de cinema é, acima de tudo, o conjunto de filmes e a 25ª edição mostrou um cuidado maior na seleção dos filmes a concurso, mais de uma centena, de mais de duas dezenas de países. Nomeadamente na categoria de longas-metragens de ficção, onde se viram "Pássaros Engaiolados" (Grande Prémio na Competição Internacional, além de prémios para interpretação feminina e melhor fotografia), uma produção suíça passada em 1980 e baseada em fatos verídicos, sobre a relação entre uma advogada ativista e o que ficou conhecido na altura como o Rei das Fugas da prisão; "O Contador de Histórias", filme húngaro situado no pós-Segunda Guerra Mundial, sobre um vigarista em fuga que se vê envolvido num caso amoroso que lhe pode custar a vida; e "O Fim", um filme russo sobre o mundo do cinema, recheado de pequenos apontamentos deliciosos e sublinhando a importância vital da liberdade criativa do autor face aos constrangimentos de produção, económicos ou políticos.

Filmes produzidos da região

O festival tem também uma seção competitiva destinada a filmes produzidos na região, no que é um dos raros incentivos a uma produção local, completamente à parte dos grandes centros de decisão e das principais produtoras do mercado.

Nesta seção, destaque para o filme premiado, "Visões Insulares", um projeto partindo da Câmara Municipal de Ílhavo, com quatro histórias de mulheres idosas que vivem sozinhas - uma delas entretem-se a verificar os horários dos barcos de mercadorias que vê passar à sua janela, uma outra liga para um serviço público apenas para ouvir a música com que a deixam à espera, que acompanha cantando a respetiva canção.

PUB

O festival premiou ainda "Sticker", da Macedónia, na categoria de curta-metragem, "Only a Child", da Suíça, na animação, "A Lista", uma produção brasileira, na categoria Estreia Mundial e, ainda na Competição Avanca, a animação "Scratch" e o documentário "Tália".

Mas o grande destaque do Avanca 2021 vai para o sublime "Pé de Feijão", rara incursão de Paulo d"Alva pelo filme de imagem real e pela longa-metragem, ele que é um dos nossos mais reputados animadores e que aqui trabalhou com um outro realizador, António Pinho.

O projeto nasceu de um desafio da Cerciesta - Cooperativa para Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Estarreja e foi-se desenvolvendo de um pequeno filme para uma obra de ficção de longa-metragem, totalmente interpretada por pessoas portadoras de deficiência. Algo que, apenas ao fim de alguns minutos, já nos esquecemos completamente, olhando para aqueles nossos concidadãos pelo que eles são no filme - atores de um projeto artístico para o qual a sua colaboração foi indispensável.

Ao longo de hora e meia, Paulo d"Alva e António Pinho contam-nos a história de um jovem de uma família pobre, para quem não estava reservado um futuro brilhante, adotado por um moleiro que transporta um moinho de vento ambulante, mas que tem o sonho, que concretiza, de se tornar bailarino, estreando-se nos palcos de Paris.

Filme de época, passado nos anos de 1940 - lá está o cartaz de "O Costa do Castelo" a dizer-nos - "Pé de Feijão" é ainda uma homenagem à forma como certas profissões eram executadas à época, como os barbeiros ou os sapateiros, mostrando uma enorme sensibilidade, uma total ausência de complacência ou sobranceria no olhar para os seus atores, uma escolha atenta aos locais de filmagem e à música, entre outros de Rodrigo Leão, que tornam "Pé de Feijão" um filme que merece ser visto fora do circuito local ou das escolas de perfil semelhante à da Cerciesta.

Fazendo lembrar por vezes alguns dos primeiros filmes do alemão Werner Herzog, como "Também os Anóes Começaram por Baixo", integralmente interpretado por anões, ou "Coração de Gelo", com os atores a trabalhar em estado de hipnose, podemos dizer, sem exagero, que Avanca assistiu ao que é uma grande surpresa do cinema português mais recente.