Rui Veloso, Blind Zero, António Zambujo e Gisela João no verão do Porto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Veloso, Blind Zero, António Zambujo, Gisela João, Jorge Palma, Diogo Piçarra são alguns dos nomes que vão atuar nas "Noites do Palácio", no Porto.

A iniciativa resulta de uma parceria das promotoras Pev Entertainment, que gere o Pavilhão Rosa Mota e é responsável pela organização do Marés Vivas", e da Everything is New, responsável pelo NOS Alive,

O evento, que inclui ainda a música de HMB e The Black Mamba, foi anunciado, esta quarta-feira, nos Jardins do Palácio de Cristal, onde os concertos vão acontecer, de 31 de julho a 22 de agosto.

Os espetáculos estão agendados para as sextas e sábados, às 22 horas, com uma lotação máxima de 600 pessoas.