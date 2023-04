Segunda-feira é dia de descanso ?

Há quem aproveite para descansar ao fim de semana, mas outros há que depois de um fim de semana atulhado necessitem alguma paz para começarem a semana. Apesar de hoje ser segunda-feira, por norma dia de folga no teatro, o festival Dias da Dança (DDD) não pára.

Depois de uma portentosa estreia da sua nova coreografia "Versa-Vice", a coreógrafa e também música Tânia Carvalho protagoniza esta noite, o concerto "Madmud", às 21.30 horas, no Teatro Rivoli. Um repertório que vem trabalhando nos últimos anos, com música dos seus espetáculos e cujo repertório vai atualizando.

""Madmud" é um concerto que já faço há muito tempo. Vou fazendo músicas, decido pô-las no concerto. É um concerto de histórias, de músicas que fiz, de coisas em contínuo. Decidido o repertório, é só ensaiar", contou em entrevista ao JN. Um espetáculo que lhe permite um tempo de "metamorfose que posso respeitar. Consigo fazer as coisas sozinha, apesar de fazer muitas peças de grupo. É uma ambiência mais introspetiva, uma escuta do que estou a dizer agora".

Os workhops continuam no CAMPUS-Paulo Cunha e Silva, esta semana, com Vãnia Doutel Vaz, Vânia Vaneau e Joana Castro para os artistas e estudantes de artes performativas. Para o público em geral, há também esta semana o curso de sensibilização à linguagem gestual portuguesa de Joaquim Viana, assim como aulas de ioga.

Também esta segunda-feira estreia "O agora não confabula com a espera", de Iara Izidoro. "Como algo que está por vir, pode caminhar pela fissura do espaço-tempo e cruzar o visível e o invisível? Interessada na composição em camadas de simultaneidade, a performer dialoga com dispositivos digitais e analógicos na tentativa de construir uma experiência sensorial do tempo numa condição não-linear", promete a sinopse do espetáculo.