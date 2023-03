Sociedade Martins Sarmento lança revista dedicada aos mais novos

Rui Dias Hoje às 19:06 Facebook

Na entrega dos prémios com que distingue os melhores alunos do concelho vimaranense, Sociedade Martins Sarmento lançou o primeiro número de uma publicação orientada para o público mais jovem.

A Sociedade Martins Sarmento (SMS) entregou, este sábado, os prémios com que distingue os melhores alunos de cada nível de ensino, das escolas de Guimarães, Vizela e Póvoa de Lanhoso. Na data em que se assinalam 140 sobre o nascimento do arqueólogo que dá o nome à instituição, foi também lançado o primeiro número de uma nova publicação, orientada para o público mais jovem. A SMS publica também a Revista de Guimarães, uma das mais antigas publicações periódicas portuguesas em atividade, editada desde 1884.

A 9 - Revista de Guimarães Júnior é uma publicação feita pelos jovens e dedicada a eles. Os conteúdos, crónica e ilustração, foram produzidos pelos alunos das escolas dos três concelhos, do I ciclo ao 12º ano. "Lançamos este desafio às escolas, aos professores e aos alunos", esclarece Antero Ferreira, presidente da SMS, "o objetivo era produzir uma revista que depois é oferecida aos alunos na habitual entrega de prémios de mérito escolar, no dia 9 março".

A SMS institui um prémio, desde o primeiro ano da sua existência, em 1882, para os melhores alunos do concelho e mantém-se até hoje. "Na altura eram poucos alunos e também poucas escolas, muito poucos sabiam ler e escrever e a SMS teve um papel muito importante na criação de escolas e no fomento da educação", sublinhou o presidente, no discurso aos alunos e pais presentes no salão nobre da instituição. Os prémios dessa primeira edição foram um diploma e um livro a que, mais tarde, foi adicionado um pão com marmelada.

Atualmente, os livros continuam a fazer parte dos prémios, o pão com marmelada já não está na lista, mas há entradas grátis para os espaços culturais do concelho, conjuntos de desenho e tablets e, a partir desta edição, o número anual da 9 - Revista de Guimarães Júnior ("9" por ser data de nascimento do patrono da Sociedade).

Para o primeiro número da "9", a SMS desafiou os alunos - divididos em miúdos (I ciclo), juniores (II e III ciclo) e graúdos (secundário) - para escreverem crónicas ou fazerem ilustrações sobre o património vimaranense. As participações ultrapassaram os cem trabalhos em cada uma das categorias. "A dificuldade foi escolher os três trabalhos que foram publicados por cada escalão etário", confessa o presidente da SMS. "Principalmente entre os alunos mais jovens, apareceram peças muito criativas e com muita qualidade", refere.

Telma Novais, a vencedora entre as cronistas juniores, é aluna do 9º ano, no Agrupamento de Escolas Gil Vicente. No texto relata a experiência das suas manhãs de sábado a ajudar a família que vende no mercado. "Quando lá chego, enfrento mais uma manhã fria e escura, eu ainda estou a bocejar, cheia de sono", lê-se. Na categoria dos mais pequeninos, Gonçalo Rocha, de 8 anos, aluno do 3º ano, na EB Cruz da Argola, mostra o castelo de Guimarães que desenhou, no painel que reúne todas as obras, em exposição na galeria da SMS. "O património são as coisas que já não existem, mas são muito importantes", afirma, justificando a escolha do tema para a sua ilustração.

Além dos trabalhos premiados, o primeiro número da "9" tem artigos a explicar o que é a arqueologia e uma breve biografia de Martins Sarmento. O artigo destaca os anos de juventude do pioneiro da arqueologia portuguesa, o seu interesse pela fotografia, que dava os primeiros passos, e o facto de ter legado o seu património, inclusivamente as peças arqueológicas, à sociedade batizada com o seu nome.