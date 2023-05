Stanley Jordan: "Gostava de experimentar tocar guitarra portuguesa"

Sérgio Almeida Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O guitarrista norte-americano Stanley Jordan atua este domingo na Casa da Música, uma semana depois de ter subido ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa.

A cada novo espetáculo em Portugal, Stanley Jordan afirma sentir uma familiaridade que tem dificuldade em explicar por palavras. "Os portugueses têm uma forma holística de assistir aos concertos", resume.

A forma como a sua música tem sido fruída pelos espectadores nos concertos por cá terá muito que ver também com a essência da canção portuguesa por excelência. Quando ouve fado, o guitarrista sente uma vibração que considera muito especial. "Fico sempre muito impressionado. Há muita paixão, mas é também uma experiência intelectual. O fado não é só melancolia. É muito mais do que isso", opina.

PUB

A sua incapacidade para "reter nomes", como afirma, faz com que não se lembre de muitos artistas portuguesas que o tenham marcado. Ainda assim, destaca o nome de Mariza.

Pelo magnetismo e força dos acordes, a guitarra portuguesa é um instrumento que seduz o lendário artista norte-americano. "Gostava de experimentar um dia", confessa.

Na sua dupla incursão por Portugal - a Casa da Música neste domingo, depois do Tivoli há uma semana -, o formato que selecionou para o concerto foi o espetáculo a solo. A razão da escolha deveu-se à vontade de "mostrar a alma da minha música, sem colocar de lado a energia e a dinâmica".

Celebrizado pela forma como toca o seu instrumento de eleição - a chamada "touch technique", com oito dedos -, Jordan não se vê, porém, como um refém do virtuosismo, ao defender que o mais importante nem sequer é a mestria.

"O que mais valorizo é a sinceridade, porque isso conduz ao resto. Sou fã do desenvolvimento humano e quando vejo as pessoas a cumprirem o seu potencial fico feliz. Acima de tudo, não gosto apenas de impressionar, quero inspirar. Fazer o meu melhor para inspirar os outros a tentarem dar o seu melhor também", desenvolve o músico de 63 anos, que apenas lamenta o tempo mais reduzido que hoje dispõe para ensaiar, devido aos afazeres "familiares, mas também sociais e cívicos".

Parte desses compromissos estão relacionados com o papel que desenvolve no campo do estudo. Formado em composição de música digital pela Universidade de Princeton, profere regularmente palestras sobre a importância da música na saúde mental e até criou recentemente um podcast sobre o mesmo tema.

As vantagens da música, defende, são inúmeras e devem-se à sua capacidade de "estar diretamente ligada ao cérebro e, por isso mesmo, ajudar-nos na procura de respostas".

A forma como a ciência está cada vez mais atenta às potencialidades das artes sonoras no tratamento de várias maleitas de foro psíquico é, para o experiente músico, o melhor exemplo disso mesmo. "A música liga-nos a tudo o que existe. É um microcosmos do mundo".