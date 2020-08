"Sum Bout U" junta FKA twigs e 645AR

Tomás Miranda Hoje às 20:13 Facebook

O rapper norte-americano 654AR lançou esta terça-feira o single "Sum Bout U" que conta com a participação de FKA twigs. A cantora e compositora londrina, que já colaborou com A$AP Rocky e Future juntou-se ao artista em ascensão neste novo projeto, que segundo o próprio trará o género R&B de volta. A música é reforçada por um videoclipe realizado por Aidan Zamiri que mostra o rapper em frente a um ecrã a apaixonar-se pela artista atrás da câmara.

FKA twigs acaba também de criar um fundo destinado ao apoio financeiro das strippers que desde o inicio da pandemia não têm recebido apoio do estado inglês. O dinheiro angariado será distribuído pelas agências inglesas SWARM, Lysistrata e East London Strippers Collective. A artista fez uma publicação no instagram a apelar esta causa, defendendo que as strippers que conhece têm disciplina e ética de trabalho. Advoga também a melhoria de condições das trabalhadoras desta indústria. O fundo já recebeu cerca de 11 mil euros.

645AR ganhou popularidade no ano passado devido à voz aguda que utiliza nas suas músicas. Depois do single "4 Da Trap" o rapper assinou um contrato com a Columbia Records. Desde então o artista lançou mais dois temas, "In Love With a Stripper" e "Yoga".