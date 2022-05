The Weather Station: "Tenho uma grande fé nas pessoas, não tanto nas instituições e estruturas de poder"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 10:51 Facebook

Cantautora e atriz canadiana é o primeiro nome a atuar na edição inaugural do Musa - Festival no Feminino, ciclo de concertos protagonizados por cantoras que decorre entre esta quarta-feira e o próximo sábado no Theatro Circo, em Braga.

Tamara Lindeman, atriz e cantora canadiana, é a voz de The Weather Station, projeto de indie folk que se estreou com "The line", em 2009. Nos últimos dois anos assinou dois álbuns - "Ignorance" e "How is it that I should look at the stars" - onde se revelam as suas delicadas composições que juntam piano, guitarra e subtis elementos de eletrónica. É uma ativista sóbria mas apaixonada pela causa do ambiente. E ficou surpreendida pela forma como os dois álbuns, escritos antes da crise pandémica, se revelaram tão certeiros em relação aos problemas enfrentados nos últimos dois anos. Falou com o JN sobre música, alterações climáticas e os mistérios da vida.

O Musa contará ainda com espetáculos de Silvia Pérez Cruz e Silvana Estrada (2 de junho), María José Llergo, Maria Arnal i Marcel Bagés (3 de junho) e Rocío Marquez e Ángeles Toledano (4 de junho).

Lançou dois álbuns durante a pandemia. Até que ponto eles foram influenciados pela situação?

Foram ambos gravados antes da crise, por isso não foram influenciados diretamente. Mas acabou por haver influência na receção, na medida em que muitas das questões tratadas nos discos ganharam outra visibilidade com a situação. Ajustaram-se ao momento de uma forma que eu não imaginara.

Que principais diferenças e semelhanças existem entre os dois trabalhos?

Eles expressam diferentes emoções sobre os mesmos assuntos. Ambos lidam com a violência - interpessoal, interna e externa. Por que é que vivemos esta situação em que sabemos que a crise climática se está a aprofundar e temos noção daquilo que é necessário fazer para prevenir enormes desgraças e, no entanto, não se muda nada? Como é que vivemos com isso, fisicamente? Como é que toda essa negação se manifesta em nós e na forma como nos tratamos uns aos outros?

Esta terrível sucessão de eventos - pandemia, guerra - tornou o seu olhar sobre o Mundo mais sombrio ou considera que poderá estar aqui um decisivo despertador para a espécie humana?

O meu olhar sobre o Mundo vai oscilando. Olhar com seriedade para as alterações climáticas fez-me perceber que acabo por ter mais fé na natureza humana do que alguma vez tive. Eu acredito realmente nas pessoas. Mas tenho muito menos confiança nas instituições e estruturas de poder. Com a covid-19, a guerra, o clima, vemos que há um punhado de gente poderosa que consegue provocar danos irreparáveis, enquanto os outros milhões de pessoas afetadas andam a apanhar os cacos e muitas vezes culpam-se por coisas que acontecem fora do seu controlo. Não me parece que precisemos de um despertador, porque a maior parte das pessoas está bem acordada. Estamos a lutar contra o entrincheiramento do poder e de sistemas destrutivos e não sabemos verdadeiramente como enfrentá-los e conseguir que as coisas mudem.

Duas perguntas extraídas de uma das canções de "How is it that I should look at the stars". O que é que na vida vale a pena compreender?

Acho que vale a compreender as relações interpessoais, como é que somos afetados uns pelos outros. Quase tudo merece ser compreendido, mas essa é a primeira coisa que me vem à cabeça. Precisamos de compreender quem somos e o que significa ser humano. Há muita coisa que ainda não sabemos porque é frequente sermos apanhados em histórias imprecisas.

E o que deve manter-se como mistério?

Há partes de nós que são puramente intuitivas e devemos ter cuidado com aproximações demasiado lógicas. Talvez não seja uma questão de manter os mistérios, mas sim de perceber que há coisas que devem ser abordadas com gentileza e dignidade, deixando-as a salvo do excesso de raciocínio.

Que tipo de concerto podemos esperar em Braga?

Vou apresentar versões calmas das minhas canções, com guitarra e piano. Vai estar comigo a Macie Stewart, uma cúmplice musical de Chicago, que me irá acompanhar com violino, piano e na voz.

Sentiu alguma diferença significativa nos concertos "pós-dilúvio", na audiência, nos músicos, na relação entre eles?

Sim, sobretudo no Canadá e nos EUA pareceu-me que o público estava mais tímido e desconfortável. Consegui sentir o trauma do que aconteceu pela forma como as pessoas se continham na interação umas com as outras. Mas tive uma sensação diferente na Europa - as pessoas parecem-me mais abertas e confiantes, tanto na relação entre elas como com a música. Mas sei que o impacto aqui também foi grande.