1ª Mostra Internacional de Teatro com seis espetáculos de cinco companhias europeias

Seis espetáculos protagonizados por companhias de teatro de cinco países europeus, de Itália, Geórgia, Turquia, Ucrânia e Portugal. É este o quadro do "MIT. Sem fronteiras - 1.ª Mostra Internacional de Teatro", que a Companhia de Teatro de Braga realiza, de 21 a 27 de julho, no Theatro Circo, em Braga e no Teatro Gil Vicente, em Barcelos.

"Damos, assim, seguimento lógico às relações e parcerias internacionais que mantemos com várias estruturas de criação e festivais de outros países, e queremos dar-lhe sequência mais aprofundada nos próximos anos, quer quanto à temática, quer quanto à especificidade das escolhas programáticas", disse ao JN o diretor e encenador da CTB, Rui Madeira.

O encenador salienta que esta Mostra Internacional visa c"ontribuir para a Paz, a Diversidade Cultural e a Coesão Social, através da Arte Teatral" e assume-se, neste primeiro ano, como" momento de experimentação de modelo e prática para cumprir desígnios futuros, dentro dos objetivos Culturais Estratégicos de Braga 2030 e da sua candidatura a capital europeia da Cultura em 2027".

"Desde logo afirmamos a vontade de contar com a Galiza e o seu Centro Dramático, mas não apenas. Esperamos que a este 1º MIT, pela qualidade e diversidade das propostas cénicas, pela relevância da cada uma das companhias, no seu próprio país e pelos autores em presença, corresponda também a presença dos públicos, que terão uma oportunidade única para fruir de criações oriundas de países como Itália, Geórgia, Turquia, Ucrânia", sublinha.

OS ESPETÁCULOS

O evento envolve a peça IL MARINAIO de Fernando Pessoa, com encenação de Lelio Lecis Akròama do Teatro Stabile di Innovazione e Ricerca della Sardegna. Sobe ao palco do Theatro Circo nos dias 21 e 22, às 21H30, e entra em cena no Theatro Gil Vicente, no dia 27 às 21.30 horas.

O público das duas cidades vai, ainda, assistir ao espetáculo "NORTHERN LIGTHS", com texto e encenação de Vlodomyr Samoilenko, da Ucrânia, montado no quadro do Projeto "Stage, home for the World", que integra a CTB, o DST Group e atores da Ucrânia. O palco é o do Theatro Circo nos dias 22 e 24, no caso às 19 horas. O "PA Projecto Stage, home for the World" é uma iniciativa de solidariedade para com os artistas de teatro da Ucrânia numa parceria da CTB com o mecenas DST Group, que acolhe durante um ano 10 artistas (5 adolescentes e crianças).

PUB

A Mostra integra, também, a peça 3+3 de Manana Dioashvil, com encenação de Ione (Vano) Khutsishtsili do Nacional Theatre Al. Tsutsunava de Ozurgeti na Geórgia, que pode ser apreciada no Theatro Circo, dias 23 e 24, às 21.30 horas. Segue-se a peça "MEMURIN FASLI", de Coşkun Irmak, com encenação de Kubilay Erdelikara do Teatro Municipal de Maltepe na Turquia. Os palcos são: Theatro Circo: dia 25 às 21.30 horas e Theatro Gil Vicente: dia 28 à mesma hora.

A mesma companhia teatral turca produziu o espetáculo "UNDERGROUNDS" de Tchekov com encenação de Kubilay Erdelikara, que será representado no Theatro Circo, no dia 26 às 21.30 horas.

Encerra o festival, a Companhia anfitriã, com a peça "OS PÁSSAROS" de Aristófanes com encenação de Rui Madeira, direção do Coro de Veronika Litkevich e Olga Turutja, em espetáculo marcado para o Theatro Circo nos dias 28 e 29, às 21.30 horas.

ATIVIDADES PARALELAS

O evento conta, ainda, com atividades paralelas, a primeira das quais, no dia 23, às 18.30 horas, no Theatro Circo, consubstanciada num debate sobre "Modelos de financiamento" com Lélio Lecis. Itália, Kubilay Erdelikara, Turquia, Vasil Chigogidze, Geórgia, e Fran Nunez, Galiza. O moderador é Manuel Guede-Oliva.

A 26, dar-se-á, no mesmo Theatro, à mesma hora, a Apresentação do Livro: «Actas do I Congreso Internacional do Teatro Galego| O Teatro Português e o Teatro Galego» com Rui Madeira, José Martins, Manuel Guede e Imma Antonio Souto, Eduardo Alonso e Francisco Oti.

Este ciclo termina com "Conversas sobre "Práticas teatrais e processos de criação" com a participação de elencos e diretores das companhias participantes. Conversas que ocorrem a 22, 24 e 27, às 18 horas no Theatro bracarense.