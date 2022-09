10 mil bilhetes para ver Harry Styles em 2023 voaram em 15 minutos

Beatriz Lira Hoje às 18:34 Facebook

Já esgotaram os primeiros 10 mil bilhetes da pré-venda para o espetáculo do Harry Styles em Portugal, em julho do próximo ano. Esta sexta-feira são postos à venda mais 40 mil bilhetes.

Arrancou esta quinta-feira a pré-venda de bilhetes para o concerto do cantor pop inglês Harry Styles, a realizar-se no dia 18 de julho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Os primeiros 10 mil bilhetes foram disponibilizados esta quinta-feira às 10 horas , e estariam apenas reservados a fãs dedicados - isto é, que se inscreveram previamente na newsletter da promotora Everything Is New.

Os 10 mil bilhetes voaram em menos de 15 minutos, esgotando logo este primeiro lote de ingressos às 10.15 horas, sendo que estariam disponíveis durante 24 horas, segundo a promotora.

Site ficou muito lento com excesso de fãs

Às 10 em ponto, a elevada procura por parte dos fãs prejudicou o funcionamento do site que realizava a pré-venda, o SeeTickets. Assim, breves segundos após a abertura, o site, congestionado pelo excesso de procura, não conseguia dar resposta aos milhares de pedidos.

No Twitter, surgiram de imediato as primeiras críticas, que aumentaram de tamanho e tom ao longo de todo dia. Muitos comentários davam ainda conta do preço dos ingressos (os mais baratos custam 81 euros e os mais caros 150 euros), devido a uma taxa adicional de transação que variava entre mais 5 euros ou 11 euros.

Esta sexta-feira há mais 40 mil bilhetes à venda

Para os fãs que não conseguiram bilhetes na pré-venda, esta sexta-feira, a partir das 10 horas, começa o período de compra oficial, que decorrerá online e nas lojas físicas.

Haverá, segundo a promotora Everything Is New, 40 mil bilhetes.

Os locais são os habituais: lojas Worten, Fnac, El Corte Inglés de Lisboa e Gaia, bilheteira do Campo Pequeno, CCB, CTT, Ticketline, Seetickets, Masqueticket e bilheteira online do El Corte Inglés. Atenção: cada pessoa poderá adquirir apenas dois bilhetes.

Harry Styles, 28 anos, revelado em 2010 na boysband One Direction, está de volta com a digressão "Love on Tour", que já passou por Portugal em julho deste ano, numa tournée que inclui, ainda, mais datas na Europa, na América do Sul e na Austrália e Nova Zelândia.