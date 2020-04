Onze lugares para visitar no Dia Mundial da Dança

Hoje às 18:37 Facebook

Gregory Vuyani Maqoma foi o bailarino escolhido este ano pelo Comité Internacional de Dança do Instituto Internacional de Teatro para falar ao mundo nesta quarta-feira em que se assinala o Dia Mundial da Dança.

No mais improvável Dia Mundial da Dança, o artista sul-africano escreveu uma mensagem poderosa que o JN partilha na íntegra. Ao mesmo tempo, sugerimos 11 lugares para visitar ou revisitar: espetáculos, livros, entrevistas. Tudo sobre dança contemporânea.

A mensagem de Gregory Vuyani Maqoma:

"Foi durante uma entrevista recente que tive de pensar profundamente sobre a dança, o que significa a dança para mim? Na minha resposta, tive de olhar para o meu percurso e percebi que é tudo uma questão de objetivos. Cada dia apresenta um novo desafio que precisa de ser enfrentado, e é através da dança que tento dar sentido ao mundo.

Enfrentamos tragédias inimagináveis, numa era que descreveria como a era pós-humana. Mais do que nunca, precisamos de dançar com um objetivo, uma finalidade que lembre ao mundo que a humanidade ainda existe.

Propósito e empatia devem prevalecer por anos e anos de um inegável cenário de virtual dissolução que deu origem a uma catarse de luto universal que vence a tristeza, a dura realidade que continua a atravessar os vivos confrontados pela morte, rejeição e pobreza.

A nossa dança deve, mais do que nunca, enviar um forte sinal aos líderes mundiais e aos responsáveis por salvaguardar e melhorar as condições humanas de que somos um exército de pensadores furiosos, e o nosso objetivo é aquele que procura arduamente mudar o mundo, um passo de cada vez.

Dança é liberdade. Através da nossa liberdade encontrada devemos libertar os outros das armadilhas que enfrentam nos diferentes cantos do mundo.

A dança não é política, mas torna-se política porque carrega na sua fibra uma conexão humana e, portanto, responde às circunstâncias atuais na sua tentativa de restaurar a dignidade humana.

À medida que dançamos com os nossos corpos, cambaleando no espaço e entrelaçados, tornamo-nos uma força de movimento tecendo corações, tocando almas e fornecendo a cura que é tão desesperadamente necessária. E o objetivo torna-se numa hidra de uma só cabeça, numa única dança invencível e indivisível.

Tudo o que precisamos agora é de dançar um pouco mais!!!"

11 lugares para visitar:

1. CRYSTAL PITE

A coreógrafa canadiana Crystal Pite (n. 1970) não é desconhecida em Portugal. Na semana passada esteve na RTP 2, ao lado do francês James Thierrée, do israelita Hofesh Shechter e do espanhol Ivan Perez. Os quatro coreógrafos apresentaram um espetáculo de duas horas na Ópera Garnier de Paris. Crystal Pite levou "The Seasons" Canon", uma hipnotizante criação de 2016, em que o compositor Max Richter reinventa "As Quatro Estações" de Vivaldi.

O espetáculo é um excelente cartão de visita para o trabalho da criadora. O diário britânico "The Guardian" elegeu "Betroffenheit" (2015) como o melhor espetáculo de dança do século XXI. E explicou porquê: "O génio especial de Pite é coreografar a linguagem corporal da emoção nas formas distorcidas, elevadas e dobráveis ​​dos corpos dos seus bailarinos. Nos ritmos nitidamente específicos de trauma e conforto, podemos ler narrativas inteiras de sofrimento e recuperação. "

Vale a pena ler o próprio relato de Crystal Pite sobre essa peça que emudeceu quem a viu (https://www.fjordreview.com/pivotal-moments-crystal-pite/). Na ausência de peças integrais disponíveis online, vale também a pena ouvir esta intervenção (https://www.youtube.com/watch?v=QG5S31Q7DPM) , em que Pite fala sobre o ADN do seu trabalho.

2. COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO (CNB)

A Companhia Nacional de Bailado (CNB), com direção artística de Sofia Campos, partilha o documentário da cineasta Cláudia Varejão "No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos". O filme, estreado em 2016, revela os bastidores da CNB. Fica disponível a partir desta quarta-feira (https://www.cnb.pt/eventos/dia-mundial-da-danca-2/).

3. RAFAEL BONACHELA, SYDNEY DANCE COMPANY

É um testemunho notável (https://www.fjordreview.com/rafael-bonachela-sydney-dance-company/) o que Rafael Bonachela (n.1972), diretor artístico da Sydney Dance Company, sobre o significado das artes em tempos de crise - "As artes são o remédio que permite às pessoas ligarem-se, escaparem e enriquecerem enquanto estamos presos em casa e não podemos fazer nada." - e sobre o que significa viver na Austrália e ter família infetada em Espanha.

A Covid-19 obrigou Bonachela a cancelar um trabalho com William Forsythe a três dias de uma estreia, em que se esperava o Australian String Quartet a tocar ao vivo em palco. Fou duro, mas o artista está otimista e em busca de novas formas de financiamento para sobreviver. Quer quiser ter uma aula com o coreógrafo espanhol, é agora (https://www.sydneydancecompany.com/classes/virtual-studio/).

4. TEATRO MUNICIPAL DO PORTO (TMP)

O Teatro Municipal do Porto, com direção artística de Tiago Guedes, escolheu revisitar o espetáculo "Brother", do bailarino e coreógrafo de talento já confirmado Marco da Silva Ferreira. A peça, que usa o corpo como um recoletor de memórias para mostrar que ninguém está sozinho, estreou em 2017 e fica disponível às 21 horas desta quarta-feira (facebook.com/teatromunicipaldoporto).

5. 70 CRÍTICAS DE DANÇA

A investigadora Paula Varanda reúne em livro (Editora Caleidoscópio, 2020) o seu testemunho, pessoal e profissional, de 70 obras de dança contemporânea apresentadas em Portugal. Nesta obra constam apreciações sobre as coreografias de Anne Teresa de Keersmaeker, Alain Platel, Clara Andermatt, Emmanuelle Huynh, Joseph Nadj, Madalena Victorino, Paulo Ribeiro, Rui Horta, Trisha Brown e Vera Mantero, entre muitos outros.

6. NOME PRÓPRIO

O espetáculo "A Ballet Story", estreado em 2012, em Guimarães, Capital Europeia da Cultura, tem como ponto de partida o ballet Zephyrtine, de David Chesky. Victor Hugo Pontes, o autor, era então uma jovem promessa, e já impressionava pelo cruzamento fluído que projetava entre dança, teatro e música, criando um novo vocabulário que é hoje o seu cartão de identidade. A criação pode ser vista até 2 de maio (https://www.nomeproprio.pt).

7. CULTURGEST

O espetáculo "Cesena" da coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker, da companhia Rosas, também passou por Guimarães em 2012. É uma metáfora sobre a reinvenção humana, em que 19 bailarinos testam os seus limites. A peça é transmitida em streaming (Facebook e YouTube) às 21 horas desta quarta-feira. Fica disponível até quinta-feira, dia 30.

8. COMPANHIA DE PAULO RIBEIRO

O espetáculo "Last at home" é um projeto criado exclusivamente para apresentação online. A peça, desenhada para seis bailarinos, é inspirado na criação "Last", dos diretores artísticos da companhia, São Castro e António Cabrita. É apresentado nas suas plataformas digitais (www.companhiapauloribeiro.com).

9. QUORUM BALLET

O espetáculo "TRIO - 3 Coreógrafos Galili - Griggi - Cardoso", que junta os coreógrafos Itzik Galili, Barbara Griggi e Daniel Cardoso, foi filmado no Teatro Camões em Lisboa em 2013. É apresentado às 21.30 horas desta quarta-feira. Fica online até 3 de maio (https://vimeo.com/406345678).

10. COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA (CDA)

O espetáculo "De dentro" é uma estreia. É uma proposta criada em vídeo e produzida em contexto de confinamento pelos bailarinos da Companhia de Dança de Almada. Está disponível no Facebook, Instagram e YouTube.

11. CENTRO CULTURAL DE BELÉM (CCB)

O espetáculo "Multiplex", de Rui Horta - coreógrafo que voltou a ser bailarino aos 60 anos, em 2017, com o solo "Vespa" - , parte de "Memórias de Adriano", de Marguerite Yourcenar, para explorar o mundo interior. É uma "reflexão sobre a complexidade e a perda". Fica disponível até ao final de junho.