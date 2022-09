112 mil festivaleiros garantem Kalorama em 2023

Uma estreia de sucesso garantiu já o regresso do festival MEO Kalorama no próximo ano. As datas serão 31 de agosto, 1 e 2 de setembro e o festival será em Lisboa, mas ainda não é certo que permaneça no Parque da Bela Vista.

A organização anunciou esta sábado à tarde que já passaram 112 mil pessoas pelo festival, 32% das quais estrangeiras e oriundas de mais de 50 países.

"Há coisas a melhorar, mas começamos logo com um dia esgotado e passes de três dias esgotados", anunciou Andreia Crine, porta-voz da organização. "As pessoas vieram ver música, muita música", acrescentou. Em jeito de agradecimento aos pioneiros, a organização disponibilizou aos presentes a compra de um passe para a edição de 2023 por um preço especial de apenas 95 euros.